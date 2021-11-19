Наталья Холоденко призналась, что сейчас не общается со своим кумом Юрием Ткачом

Наталья Холоденко рассказала, какие у нее сейчас отношения с Юрием Ткачом / Фото: Instagram

Правда, уже больше шести месяцев Наталья не общается с Юрием Ткачом. С другими кумовьями тоже сейчас не поддерживает отношения. Об этом Холоденко рассказала в эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Мы не общаемся. Меня не приглашают на дни рождения. То есть, я не могу сказать, что меня пригласили и я не пришла. И это произошло как-то для меня внезапно, как-то в один момент – призналась психолог.

Наталья Холоденко на крестинах дочери Вивьен / Фото: instagram.com/kholodenkon

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Что именно стало причиной, она не хочет говорить. Но в интервью призналась, в последнее время круг ее близких людей стал гораздо меньше.

Произошли какие-то для меня непонятные вещи, когда довольно близкие мне друзья объединились против меня. В эту воронку попало такое количество людей, что я на каком-то этапе поняла, что мне это напоминает такой буллинг в школе, – рассказала Наталья Холоденко.

Напомним, у дочери Натальи Холоденко две пары крестных. Одна – старые друзья, другая – звезды шоу-бизнеса Екатерина Кухар и Юрия Ткач. Интересно, что шоумена на роль кума Холоденко выбрала еще задолго до рождения дочери.

Наталья Холоденко с дочкой Вивьен / Фото: instagram.com/kholodenkon

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Мы договорились: кто первый рожает, тот тому и крестит ребенка. Я родила первая, раньше он второго ребенка. Ну Юра – это же вылитый кум, смотришь на него, и хочется назвать его кумом, – признавалась ранее Наталья Холоденко.

Смотрите эксклюзивное интервью Натальи Холоденко для программы "Зірковий шлях":

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