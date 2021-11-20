Наталья Холоденко рассказала, почему поправилась на 15 килограммов: "Я на грани диабета"

Наталья Холоденко впервые рассказала о проблемах со здоровьем. / Фото: instagram.com/kholodenkon

В последнее время Наталья Холоденко, которая призналась, что не общается с кумом Юрием Ткачем, удивляет подписчиков в соцсети своим питанием. Звезда спокойно может есть торт ложкой, хотя раньше она придерживалась рациона.

Торты присылали, я их отсылала. Теперь я их начала есть. Наверное, какая-нибудь несерьезность, не ответственность сформировалась. Поправилась на 15 килограммов. Это серьезно. Я набрала так радикально за достаточно короткий период, – рассказала психолог в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Наталья Холоденко / Фото: instagram.com/kholodenkon

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Наталья признается, что бесследно такое для здоровья не прошло. В то же время ведущая объяснила, что она набрала лишний вес в сложный период на фоне нервотрепки.

Это был период сложной личной ситуации в отношениях с близкими мне людьми. Я начала нервничать, был инсулин 18 вместо 5, началась точка этой инсулинрезистентности. То есть я на грани диабета. На сегодняшний день это очень острый вопрос, – поделилась Холоденко.

Психолог Наталия Холоденко / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Наталья надеется, что сможет преодолеть эту ситуацию положительно. По ее словам, уже несколько тяжелых диагнозов в своей жизни она преодолела.

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У меня был диагноз бесплодия в 14 лет. Я видела маленького ребенка где-нибудь в автобусе, и у меня просто истерика начиналась. Я постоянно искала тех врачей, которые мыслят максимально прогрессивно, ищут новейшие методы и способы лечения. В результате это дало эффект. То есть я в принципе забеременела легко и без проблем, – говорила психолог.

Кроме неутешительных прогнозов по диабету, еще в начале года Холоденко переболела коронавирусом. Впрочем, об этом звезда никому не рассказывала.

Я не афишировала. У меня были активные проекты, я работала из дома, но активно. И я не хотела отвлекать аудиторию на то: "А как вы там?", "А что вы там?". Я переболела относительно легко, – объяснила Наталья.

Наталья Холоденко / Фото: instagram.com/kholodenkon

В то же время Холоденко призналась, что потеряла очень много волос из-за болезни.

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У меня просто посыпались волосы . Я сейчас их тоже лечу. Был пробор такой, что мне стало страшно. Мне показалось, что все, я лысею навсегда, – поделилась звезда.

Смотрите интервью Натали Холоденко для программы "Зірковий шлях":

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