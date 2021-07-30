Наташа Королева и Тарзан в компании с Басковым зажгли на дне рождении Игоря Крутого (фото)

Наташа Королева с Тарзаном на дне рождении Игоря Крутого / Фото: instagram.com/koroleva__star
Не пропустили день рождения коллеги и Наташа Королева с Тарзаном, которые недавно вместе позировали на милом фото в Турции. Именно там и состоялось празднование дня рождения продюсера Игоря Крутого. Он устроил модную вечеринку в одном из отелей на турецком курорте Бодрум. На мероприятии Наташа Королева встретилась с певцом Николаем Басковым и другими коллегами по сцене.
На фото, которое певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте, она позирует с Николаем Басковым, который был ведущим вечера и эстрадным певцом Левом Лещенко. Артисты стояли на открытой площадке. Для вечеринки Наташа Королева выбрала черный комбинезон с шортами и босоножки в цвет наряда.
Прекрасный вечер! В Крутой компании на Крутом дне рождения у маэстро Крутого, – написала Наташа Королева.
Наташа Королева, Тарзан на дне рождении у продюсера Игоря Крутого / Фото: instagram.com/koroleva__star
В конце вечера на лужайку привезли огромный торт со свечами. Басков начал петь свой хит "День рождения" вживую, гости начали аплодировать и Игорь Крутой задул свечи. В Сторис Наташа Королева показала этот момент.
День рождения Игоря Крутого / Фото: instagram.com/koroleva__star
Смотрите сюжет о том, как звездные родители праздновали первые дни рождения своих детей:
Напомним, что ранее сестра Наташи Королевой прилетела из США в Украину.
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