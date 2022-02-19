Наташа Королева показала редкие снимки из семейного архива с маленьким сыном

Наташа Королева трогательно поздравила сына с днем рождения / Фото: instagram.com/koroleva__star

В Instagram Наташи Королевой часто можно увидеть публикации с сыном Архипом. Некоторые в Сети отмечают, что фото с наследником стало очень много и просят артистку меньше пиарить сына. Но на этот раз певица опубликовала фото не с очередной программы или фотосессии, а кадры из семейного архива.

Как же ты быстро вырос! Люблю тебя сыночек! С днем рождения !!! – написала певица в Instagram

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В InstaStories она показала редкие снимки с маленьким Архипом.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

К слову, последние несколько лет сын Наташи Королевой покоряет шоу-бизнес. В прошлом представил свою версию хита мамы и Игоря Николаева "Дельфин и русалка".

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Тогда кавер Архипа многие оценили и парень продолжил пробовать себя в творчестве. Он презентовал свой трек "Мягкие игрушки" и нарвался на критику в Сети.

Сейчас Архип вместе со своей мама принимает участие в проекте "Две звезды. Дети звезд". Выступления звездного семейства редко получают позитивные отзывы.

Сама Наташа Королева хоть и поддерживает сына во всех его начинаниях, но не в восторге от его желания стать артистам. Певица хотела бы, чтобы Архип занялся лингвистикой. Он учился на факультете востоковедения и изучал японский язык, но недавно бросил ВУЗ.

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Личная жизнь сына Королевой тоже активно обсуждается в Сети. Архип уже больше года встречается с бывшей стриптизершей Мелиссой Фокс.

Сын Наташи Королевой и его девушка / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

В СМИ не раз ходили слухи о свадьбе сына Королевой, но певица все опровергает. Стоит отметить, что Тарзану не нравится избранница сына и он не раз об этом говорил в интервью.