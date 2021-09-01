Наташа Королева устроила откровенные танцы на вечеринке подруги (видео)

Наташа Королева погуляла на дне рождения своей бэк-вокалистки / Фото: instagram.com/koroleva__star

.Для вечеринки певица выбрала мини-платье в горох со смелым вырезом. Наташа Королева знает как привлечь внимание. Когда именинница пела для гостей, Королева стала хлопать ее по ягодицам.

На этом танцы от Наташи Королевой не закончилась. Певица вышла на сцену с именинницей, чтобы исполнить одну из своих песен.

Также на дне рождения Наташа Королева выступила с сыном Архипом. К слову, в Сети сына певицы часто критикую и просят звездную маму меньше пиарить своего наследника.

Анна Игошина не просто бэк-вокалистка Наташи Королевой. Девушка с детства является поклонницей творчества певицы.

Мама считала, что я свихнусь от любви к Королевой. Пиком обожания стал момент, когда мне купили полированное пианино, а я гвоздем крупно выцарапала на нем имя кумира, – поделилась историей Анна в одном из интервью.

Даже в свой день рождения Анна не уставала петь дифирамбы Королевой. Певица была тронута. Она поблагодарила Анну за такую любовь.

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