Наташа Королева вновь заговорила об измене Тарзана: Меня сломали

Наташа Королева прокомментировала историю с изменой Тарзана / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева простила измену супругу Тарзану, в которой он признался публично. Этим летом они отметили 18-ю годовщину свадьбы. Но вопросы о неверности супруга до сих пор являются одной из самых неудобных тем для певицы.

Я всегда считала себя очень сильным человеком, устойчивым ко всем жизненным бурям. Но вот здесь меня сломали, – прокомментировала она в программе "Секрет на миллион" пишет StarHit.

Тарзан и Наташа Королева / Фото: instagram.com/tarzan___official

Певица призналась, что в их отношениях с мужем до сих пор кипят страсти. В подробности не стала вдаваться, так как посчитала, что широкой общественности об этом знать не стоит.

Как супруга, я имею право дать ему по морде. Это наши и только наши разборки, – сказала певица.

Напомним, что пара решила забыть старые обиды, скандалы и начать все с чистого листа.

Певица не любит обсуждать эту тему, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинила в случившемся Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы.

Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

Наташа Королева и Тарзан дали интервью Ксении Собчак после скандальной истории:

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