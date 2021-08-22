Названы лауреаты Одесского кинофестиваля: кто получил Золотого Дюка

Названы победители Одесского международного кинофестиваля 2021 / Фото: facebook.com/odesaiff
Специальным гостем закрытия ОМКФ-2021 стал известный британский актер и режиссер Терри Гиллиам. Ему вручили "Золотого Дюка" за Вклад в киноискусство.
В этом году в Национальной конкурсной программе кинофестиваля принимали участие шесть полнометражных фильмов и восемь короткометражных фильмов.
Победители Одесского кинофестиваля 2021
- Специальный диплом жюри — Соперник, режиссер Маркус Ленц, Украина / Германия, 2020.
- Лучший короткометражный фильм — Папины кроссовки, реж. Ольга Журба.
- Лучший актер — актерский состав фильма СТОП-ЗЕМЛЯ, режиссер Екатерина Горностай, Украина, 2021.
- Лучший режиссер — Никон Романченко, Leopolis night.
- Лучший полнометражный фильм — СТОП-ЗЕМЛЯ, режиссер Екатерина Горностай, Украина, 2021.
- Гран-при ОМКФ Золотой дюк — СТОП-ЗЕМЛЯ, режиссер Екатерина Горностай, Украина, 2021.
Награды международной федерации кинопрессы FIPRESCI
- Лучший короткометражный фильм — Папины кроссовки, реж. Ольга Журба.
- Лучший полнометражный фильм — С завязанными глазами, режиссер Тарас Дронь, Украина, 2020.
После церемонии награждения ОМКФ на Потемкинской лестнице показали фильм Чарли Чаплина "Малыш" под аккомпанемент Одесского симфонического оркестра.
Подробнее о закрытии ОМКФ-2021 смотрите в сюжете:
Напомним, что в этом году фестиваль в Одессе состоялся накануне празднования 30-летия Независимости Украины, поэтому в конкурсной программе принимали участие исключительно украинские фильмы.
Еще новости по теме: