Названы победители мужского конкурса Mister Global: но у нас сейчас свои эталоны красоты

Подведены итоги конкурса Mister Global / Фото: Инстаграм Mister Global
В Таиланде уже в седьмой раз прошел мужской конкурс красоты Mister Global. Мероприятие провели после 2-летней паузы, связанной с пандемией коронавируса. Поэтому конкурса ждали с нетерпением. Участники из самых разных стран проходили разные испытания: в том числе оценивали физическую подготовку и национальные костюмы.
По результатам голосования победителем стал представитель Испании Мигель Анхель Лукас Карраско.
Поздравляем победителя!
Кстати, а так выглядели самые яркие национальные костюмы участников Mister Global .
Вьетнам
Доминиканская республика
Таиланд
Южная Африка
Перу
Боливия
США
Добавим также, что у украинских женщин сейчас совершенно другие параметры красоты. Самые красивые, мужественные и надежные для нас – конечно же, наши защитники. Это и знаменитости на фото ниже, и обычные ребята, которые сейчас защищают нашу страну от российского агрессора.
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