Не надо стесняться: 65-летняя актриса Ким Кэттролл обнажилась для публики (фото)

Ким Кэттролл показалась перед фанатами в купальнике

Хоть и фанаты больше не смогли насладиться игрой Ким Кэттролл в продолжении сериала "Секс в большом городе", но звезда напоминает о себе в соцсетях!

На днях 65-летняя актриса опубликовала снимок в Instagram , на котором она похвасталась своей фигурой. Ким Кэттролл позировала в шоколадно-коричневом сплошном купальнике с глубоким декольте.

Реклама

Актриса выглядит безупречно в свои 65 / Фото: instagram.com/kimcattrall

Здесь не на что смотреть! Продолжайте листать дальше, — подписала кадр знаменитость.

Однако фанаты актрисы не согласились с ее словами. Ведь смотреть есть на что :)

Вам нужно носить это на красной дорожке.

Сексуальная мама!

Навсегда Саманта Джонс!

Есть на что посмотреть! Выглядишь потрясающе.

Мне 56, я хотела бы иметь такую же форму. Вы выглядите сказочно.

Сексуальна как обычно! Выглядите шикарно!

Скриншот Instagram

Также Кэттролл любит вспоминать свои фотосессии 18+, которые у нее было еще в молодости:) В Instagram знаменитость иногда делится такими пикантными кадрами.

Реклама

Архивные фото Ким Кэттролл / Фото: instagram.com/kimcattrall

Судя по фото, можно сказать, что Кэттролл, как и большинство голливудских селебретис, старается держать себя в форме даже и в 60+. Она следит за своим питанием и регулярно занимается спортом. И вот, результат потрясающий!

Кратко об актрисе

Англо-канадская актриса дебютировала в кино с фильма "Бутон розы" 1975 года. Снималась в таких фильмах, как "Полицейская академия", "Большой переполох в малом Китае", "Звездные войны 6: Неоткрытая страна". В 1997 году начинает сниматься в телесериале "Секс в большом городе". Именно роль Саманты Джонс приносит Кэттролл международное признание.

Реклама

В 2009 году артистка получила звезду на канадской Аллее славы в Торонто.

Кэттролл трижды была замужем: Ларри Дэвис (1977–1979), Андре Джей Лисон (1982–1989) и Марк Левинсон (1998–2004). Была обручена с актером Дэниелом Бензали. В возрасте 25 лет недолгое время встречалась с бывшим премьер-министром Канады Пьером Трюдо, сообщает "Википедия".

Напомним, недавно украинская артистка Анна Тринчер в соблазнительном белье сверкнула сочною грудью.