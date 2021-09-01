Не видел семью 4 месяца: Виталий Салий о сложностях актерской профессии

Виталий Салий рассказал о сложностях актерской профессии / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
На съемочной площадке Виталий Салий рассказал о новой роли и признался, с какими сложностями столкнулся во время карантина.
Ранее актер Евгений Григорьев рассказал о заработках на карантине.
Виталий, чем вас заинтересовал сериал "Клятва врача"?
Во-первых, у меня немного проектов, связанных именно с профессией врача. Поэтому мне уже сам по себе любопытен такой опыт.
Во-вторых, режиссер Денис Тарасов – мой давний товарищ. Мы знакомы еще с университета. Мне было очень интересно поработать с ним в очередной раз. К тому же у нас замечательная команда и достойный сценарий. Так что все сложилось. (Улыбнулся.)
Некоторые актеры говорят: "Я даже не смотрю свои роли". А другие, наоборот, считают, что важно проводить анализ и замечать ошибки. Вы анализируете свои работы?
Хотя после окончания вуза мы получаем диплом, в котором написано – "актер театра и кино", но одна из проблем актерского обучения заключается в том, что нас совершенно не учат работать с кадром. Поэтому с первых съемок важно смотреть проекты, в которых участвуешь, и работать над ошибками. Иначе такой опыт нигде и никогда не получишь.
Но это не значит, что после каждого кадра я бегу к монитору. Однозначно нет. Есть какие-то ключевые сцены, которые мне потом интересно проанализировать: совпадает ли то, что я увижу на экране, с моим внутренним представлением о персонаже.
Ваша супруга тоже актриса. Вы с ней можете критиковать работы друг друга или считаете, что у каждого из вас свое видение того или иного персонажа?
Мы обсуждаем роли, но нечасто, потому что я люблю все, что делает моя супруга. Куда интереснее подмечать моменты, когда ты можешь привнести что-то новое в образ персонажа. То есть в большинстве случаев мы обращаем внимание на какие-то взаимообогащающие детали. А такой категоричности, чтобы мы могли сказать друг другу: "Так не делай", – нет.
На кого похож характером сын – на маму или на папу, и в чем это проявляется?
Он такой себе маленький слепок, в котором есть что-то и от меня, и от моей жены, и от наших родственников. Аня из актерской династии. Ее родители, тетя, дедушка и прабабушка связаны с театром. И у сына проявляются, например, черты Аниного дедушки, которого я не знал.
Что для вас главное в воспитании сына?
Дружба. Мне важно, чтобы он оставался другом. Доверял и чувствовал, что в любую секунду может чем угодно поделиться с нами.
Понятное дело, что это не вседозволенность, и есть какие-то рамки, но само настроение наших взаимоотношений – именно дружба.
Как заполняли время на карантине? Не появилось желание заняться чем-то новым, к примеру, завести блог на YouTube и делиться важными деталями актерской профессии?
Когда появляется время, которое можно провести с семьей и отдохнуть, то не хочется променять его на что-то другое. Поэтому все четыре месяца я был с родными и кайфовал, ничего не делая. Мы с Аней могли себе это позволить, потому что у нас была финансовая подушка.
Хотя мы никогда не откладывали деньги, потому что обычно тут же тратим все на приключения и путешествия. Но нам повезло, у нас чудом оказался небольшой запас. Мы смогли этим временем сполна насладиться.
А если бы не было денег, я не знаю, как бы тогда отвечал на ваш вопрос. Из-за принятых запретов очень много моих коллег оказались в абсолютно жуткой ситуации. В такой ситуации, естественно, не будешь радоваться вынужденному затишью.
Если сложить главные понятия человеческого бытия, вы могли бы назвать себя счастливым человеком? Чего вам не хватает для ощущения полного счастья?
Так как мы с Аней живем в разных городах, то я не видел свою семью уже четыре месяца. Из-за перекрытия границ на дорогу теперь уходит несколько суток. У меня съемки и театр в Киеве, у жены – в Питере. Поэтому расстояние для нас – самая большая проблема. Если бы придумали телепортатор, чтобы я за одну секунду мог оказаться рядом с Аней и сыном, тогда бы я стал абсолютно счастливым человеком.
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