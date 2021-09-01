Не видел семью 4 месяца: Виталий Салий о сложностях актерской профессии

Виталий Салий рассказал о сложностях актерской профессии / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На съемочной площадке Виталий Салий рассказал о новой роли и признался, с какими сложностями столкнулся во время карантина.

Ранее актер Евгений Григорьев рассказал о заработках на карантине.

Виталий, чем вас заинтересовал сериал "Клятва врача"?

Во-первых, у меня немного проектов, связанных именно с профессией врача. Поэтому мне уже сам по себе любопытен такой опыт.

Во-вторых, режиссер Денис Тарасов – мой давний товарищ. Мы знакомы еще с университета. Мне было очень интересно поработать с ним в очередной раз. К тому же у нас замечательная команда и достойный сценарий. Так что все сложилось. (Улыбнулся.)

Виталий Салий с коллегой на съемках / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Некоторые актеры говорят: "Я даже не смотрю свои роли". А другие, наоборот, считают, что важно проводить анализ и замечать ошибки. Вы анализируете свои работы?

Хотя после окончания вуза мы получаем диплом, в котором написано – "актер театра и кино", но одна из проблем актерского обучения заключается в том, что нас совершенно не учат работать с кадром. Поэтому с первых съемок важно смотреть проекты, в которых участвуешь, и работать над ошибками. Иначе такой опыт нигде и никогда не получишь.

Но это не значит, что после каждого кадра я бегу к монитору. Однозначно нет. Есть какие-то ключевые сцены, которые мне потом интересно проанализировать: совпадает ли то, что я увижу на экране, с моим внутренним представлением о персонаже.

Ваша супруга тоже актриса. Вы с ней можете критиковать работы друг друга или считаете, что у каждого из вас свое видение того или иного персонажа?

Мы обсуждаем роли, но нечасто, потому что я люблю все, что делает моя супруга. Куда интереснее подмечать моменты, когда ты можешь привнести что-то новое в образ персонажа. То есть в большинстве случаев мы обращаем внимание на какие-то взаимообогащающие детали. А такой категоричности, чтобы мы могли сказать друг другу: "Так не делай", – нет.

На кого похож характером сын – на маму или на папу, и в чем это проявляется?

Он такой себе маленький слепок, в котором есть что-то и от меня, и от моей жены, и от наших родственников. Аня из актерской династии. Ее родители, тетя, дедушка и прабабушка связаны с театром. И у сына проявляются, например, черты Аниного дедушки, которого я не знал.

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Актер Виталий Салий / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что для вас главное в воспитании сына?

Дружба. Мне важно, чтобы он оставался другом. Доверял и чувствовал, что в любую секунду может чем угодно поделиться с нами.

Понятное дело, что это не вседозволенность, и есть какие-то рамки, но само настроение наших взаимоотношений – именно дружба.

Как заполняли время на карантине? Не появилось желание заняться чем-то новым, к примеру, завести блог на YouTube и делиться важными деталями актерской профессии?

Когда появляется время, которое можно провести с семьей и отдохнуть, то не хочется променять его на что-то другое. Поэтому все четыре месяца я был с родными и кайфовал, ничего не делая. Мы с Аней могли себе это позволить, потому что у нас была финансовая подушка.

Хотя мы никогда не откладывали деньги, потому что обычно тут же тратим все на приключения и путешествия. Но нам повезло, у нас чудом оказался небольшой запас. Мы смогли этим временем сполна насладиться.

А если бы не было денег, я не знаю, как бы тогда отвечал на ваш вопрос. Из-за принятых запретов очень много моих коллег оказались в абсолютно жуткой ситуации. В такой ситуации, естественно, не будешь радоваться вынужденному затишью.

Актер Виталий Салий / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Если сложить главные понятия человеческого бытия, вы могли бы назвать себя счастливым человеком? Чего вам не хватает для ощущения полного счастья?

Так как мы с Аней живем в разных городах, то я не видел свою семью уже четыре месяца. Из-за перекрытия границ на дорогу теперь уходит несколько суток. У меня съемки и театр в Киеве, у жены – в Питере. Поэтому расстояние для нас – самая большая проблема. Если бы придумали телепортатор, чтобы я за одну секунду мог оказаться рядом с Аней и сыном, тогда бы я стал абсолютно счастливым человеком.

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