Не знающая иностранных языков российская актриса Мария Голубкина никому не нужна за границей

Российская актриса продолжает молчать о нападении России на Украину / Фото: Инстаграм Марии Голубкиной

Многие российские звезды сейчас бегут из РФ: кто-то, чтобы спасти свою шкуру и деньги в связи с огромным количеством санкций и ограничений в связи с вторжением России в Украину, но есть и те, кто осуждает политику Путина и не хочет иметь ничего общего с кровавым режимом (об их проукраинской и антивоенной позиции мы также регулярно пишем). Но большинство остается. Одна из них – Мария Голубкина, актриса театра и кино.

Актриса Мария Голубкина продолжает оставаться в РФ равно как и не говорить о нападении России на Украину. Она молчит, а это значит – поддерживает. Но при этом она позволяет себе комментировать действия других публичных людей, которые приняли решение уехать.

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В интервью News.ru она отметила, что не осуждает уехавших.

Мария Голубкина

Самой же Голубкиной попытать счастья за рубежом не удастся при всем желании. 48-летняя актриса не владеет иностранными языками в той мере, чтобы зарабатывать себе на жизнь за границей. Правда, прикрывается она "глубокими" смыслами русского языка, оставаясь в РФ.

То есть я могу, конечно, и на других языках изъясняться. Но только в нашей русской речи вижу тысячи смыслов, тогда как другой язык для меня — это просто слова.

Так что когда в РФ из-за санкций не будет что есть, а уехать не получится (а это будет уже совсем скоро), артистке придется вспомнить, что она своим молчанием о войне помогла кровавому путинскому режиму.

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Также сейчас обсуждают тот факт, что Руслана записала эмоциональное обращение к белорусам.

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