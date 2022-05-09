Неожиданно! Alina Pash перепела хит Kalush Orchestra для своей мамы

Alina Pash сделала кавер на хит Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/alinapash, kalush.official

После скандального Нацотбора на Евроидение-2022 между Alina Pash и Kalush Orchestra проскочила искра вражды. Однако со временем музыкантам жалось решить все разногласия и Kalush Orchestra даже не исключает дуэта с певицей.

А пока фанаты ждут коллаборацию от артистов Alina Pash решила перепеть песню группы для конкурса. В своем Instagram исполнительница поделилась своей версией трека "Stefania".

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Необычный кавер Алина посвятила своей маме в честь дня ее рождения, поэтому заменила имя Стефания на Виктория, а также поменяла некоторые строчки.

Помимо композиции Kalush Orchestra в музыкальное поздравление легло стихотворение украинского поэта Андрея Малышко "Пісня про рушник", а также мелодия "Gangsta's Paradise" американского рэпера Coolio.

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Паш не только трогательно поздравила свою маму Викторию с ее праздником, но и пожелала представителям Украины победы на песенном конкурсе Евровидение-2022.

Посвящаю этот кавер своей Маме в ее день рождения и желаю побед Украины на всех фронтах и, в частности, Kalush Orchestra на Евровидении, – написала Алина.

Напомним, накануне финская рок-группа The Rasmus спели вместе Kalush Orchestra перед открытием "Евровидения" в Турине.