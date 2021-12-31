Трогательная история о злобном Гринче и заветная мечта рождественского оленя – лучшие праздничные мультики

Лучшие новогодние мультфильмы / Фото: Скриншот из YouTube

Существует множество новогодних мультиков, но лишь некоторые действительно достойны того, чтобы их посмотреть. Мы выбрали для вас самые лучшие.

Клаус

Это смехотворно запутанная история происхождения Санта-Клауса, которая начинается в вымышленной скандинавской стране. В центре сюжета – избалованный мальчишка по имени Джеспер, его папа является владельцем Королевской почтовой академией.

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Роскошная жизнь Джеспера внезапно заканчивается, когда отец объявляет, что пора ему самостоятельно зарабатывать на жизнь, и высылает мальчика на остров недалеко от Полярного круга. Если Джеспер сможет доставить 6000 писем в этом году – ему будет разрешено вернуться домой; в противном случае он останется там навсегда.

Мультфильм настолько прекрасен, что даже самые заядлые критики проникнутся этой историей.

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Полярний экспресс

В этом праздничном фильме, где героев озвучивали такие популярные актеры, как Том Хэнкс, Крис Коппола и Майкл Джетер, много рождественского смысла. В центре рассказа – маленький мальчик, который больше не верит в Санту.

В канун Рождества он садится в волшебный поезд, направляющийся к Северному полюсу, который отправляет его в приключение, где он узнает правду о Санта-Клаусе.

Этот фильм – прекрасное дополнение к любому семейному празднику, потому что он учит храбрости, дружбе и силе веры.

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Рождественская история

Анимационное фэнтези по классической сказке Чарльза Диккенса с Джимом Керри в главной роли. В викторианском Лондоне скупому Эбенезеру Скруджу не до Рождества – он противник этого праздника. Но неожиданные посетители показывают ему ошибочность таких убеждений.

Известный актер Джим Керри извучил не только заносчивого Скруджа, но и призраков, которые навещают его в холодный сочельник.

Эллиот: Самый маленький олень

Миниатюрный олень Эллиот – маленькое животное с большой мечтой тащить сани Санты. Так же, как и известного Рудольфа Красноносого, поначалу его не одобряют старшие, а сверстники издеваются за то, что он отличается от других.

Порой их оскорбления выходят за рамки допустимого, но это лишь увеличивает настойчивость Эллиота и его веру в себя. Вместе со своим хорошим другом Хейзелом он тренируется усерднее, чем любой из жителей фермы.

Когда появляется новость о том, что один из оленей покинул Северный полюс и ему необходимо немедленно найти замену, Эллиот уходит, чтобы тайно принять участие в соревновании и доказать свою ценность раз и навсегда.

Гринч

История о том, как Гринч украл Рождество известна каждому. Трудно найти кого-то, кто никогда не читал книгу и не смотрел фильм про глупого и сварливого Гринча, который категорически не понимает праздничного волшебства.

Этот рассказ о Гринче не отягощен запутанной историей о его жизни. Наоборот, причина его негативного отношения ко всему такому проста: он вырос в приюте и завидовал семейному теплу на Рождество, которое получали другие дети.

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