Ни за что не узнать: Алан Бадоев поделился архивным фото в молодости

Режиссер Алан Бадоев показал, как выглядел в молодости / Фото: instagram.com/alanbadoev

Чаще всего мы не знаем, как знаменитости выглядели до того, как, собственно, стали популярными, потому каждый снимок из архива артиста – эксклюзив.

Режиссер Алан Бадоев, рассказавший в интервью о разводе и бывшей жене Жанне, накануне нового года опубликовал фотографию, сделанную более 20-ти лет назад.

Реклама

На снимке будущий клипмейкер запечатлен в реке вместе со своим племянником. "В это сложно поверить, но это я с племяшкой", – написал в Instastories Алан Бадоев.

Алан Бадоев в молодости / Фото: instagram.com/stories/alanbadoev

Реклама

Таким мы Бадоева еще не видели!

Фильм на новый год – рекомендация от алана Бадоева

Кстати в соцсети Алан также поделился своим любимым новогодним фильмом, которые рекомендует к просмотру – это "Рождественская история", режиссера Роберта Земекиса.

Смотрите трейлер "Рождественская история" (2009):

Реклама

Картина основана на повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе", вышла в 2009 году. Главный персонаж "Рождественской истории" – скупердяй Эбенезер Скрудж, который ненавидит праздники.

К нему являются три духа и показывают ему прошлое, настоящее и будущее. Последнее особенно пугает Скруджа и он переживает трансформацию, полностью меняющую исход событий.

Напомним, что ранее Алан Бадоев показал редкое фото со своим отцом.