Никита Добрынин о теробороне: мы с ребятами работали в достаточно опасной зоне каждый час и каждый день

Никита Добрынин дал эксклюзивное интервью / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

В эксклюзивном интервью для "Сегодня" Никита Добрынин, который ранее вступил в ряды теробьороны, поделился откровениями о службе в теробороне, супруге Даше Квитковой и сыне, заработке вне Instagram и планах после нашей победы.

О новой реальности. Сейчас Даша и Никита – это...

В первую очередь, семья и сознательные граждане своего государства. Мы защищаем друг друга и заботимся о малыше. Вместе с этим помогаем украинской армии как физически, так и материально. Стараемся максимально быть полезными людям, ведь что у меня, что у Даши, огромная аудитория в Instagram. Сейчас самое время, когда нужно делать максимум хороших дел для своей страны. Она очень нуждается в помощи.

"Оружие в руках держал"

По словам Никиты, до войны он уже имел опыт обращения с оружием и даже имеет воинское звание.

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Да, я имею звание лейтенанта. Оружие в руках держал и уверенно им владею. Но поскольку я не военный, практика, конечно, необходима. Честно говоря, надеялся, что до выстрелов не дойдет, но вероятность использования оружия действительно была. Мы с ребятами работали в достаточно опасной зоне каждый час и каждый день. Я полностью понимал всю ответственность и ценность жизни.

Никита Добрынин в теробороне / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"На войне важно, чтобы люди выживали"

Никита говорит, что не стоит заставлять мужчин без военного опыта воевать, если те не чувствуют в себе такого позыва. Они могут быть полезны стране, если будут поддерживать ее финансово.

Осуждать всех я не могу. Не знаю ведь истории каждого: почему люди идут на этот шаг и пытаются покинуть страну. Есть мужчины, защищающие свои семьи, пытающиеся вывезти их в безопасное место за границу. Я бы не стал их критиковать, потому что они таким образом заботятся о своих близких. На войне важно, чтобы люди выживали. Так же, как и защищали государство. Но для этого у нас профессиональная армия и мужчины с опытом.

Экс-"Холостяк" (СТБ) делится, что ему было бы не по себе воевать бок о бок с человеком, которого заставили идти воевать, который не умеет держать оружие и много нервничает там, где надо быть максимально собранным и мотивированным.

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Если же человек не умеет держать оружие в руках, от него, поверьте, будет ноль пользы на передовой. Если же мужчина может зарабатывать средства и поддерживать армию финансово – возможно, такой вклад в его случае будет даже более полезным, чем мешать профессионалам делать свое дело? Мне бы было не по себе защищать страну бок о бок с человеком, который неумело держит оружие в руках и постоянно нервничает. Не думаю, что следует заставлять таких людей идти на войну, если они сами не чувствуют в себе эти силы.

Никита Добрынин не осуждает мужчин, которые уехали из Украины за рубеж и не взяли в руки оружие / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Российское вторжение стало тем самым страшным моментом, после которого наша нация объединилась против главного исторического врага. И сила наших людей впечатляет.

Кроме героев ВСУ, у нас в стране невероятное количество смелых сверхлюдей, которые голыми руками останавливают танки, все как один защищают дом и мотивированы победить в этой войне. Я горжусь соотечественниками. Счастлив, что у нас с ними есть здоровье, силы и непреодолимое желание защищать государство.

Почему Даша с малышом остались в Украине

С самого начала у нас не было планов уезжать за границу. Мы огромные патриоты Украины. Как и многие другие люди, надеемся, что вот-вот, может, через неделю-две, мы победим и все вернемся домой (улыбается). С такими ожиданиями и надеждами живем сейчас с семьей. Но если война и затянется, пока планов покидать страну нет. Мы безгранично любим свой дом, наше государство, хоть и много путешествуем по миру. Мы хотим познавать новые страны и отдыхать где-нибудь на выходных. Но больше всего желаем возвращаться домой, в родную мирную Украину.

Даша и Никита с малышом / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

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Об отношении к "голубям мира"

Наш герой, как и миллионы украинцев, недоумевает из-за молчания многих звезд, которые продолжают не замечать российское вторжение в Украину.

Как и всех украинцев, меня страшно злит непонимание, как это возможно. Просто не укладывается в голове... Уже идет 37-й день противостояния Украины против вооруженной агрессии России. (на момент, когда мы общались с Никитой – прим.ред.)

Никита Добрынин считает, что сейчас нет места полутонам.

Людей, сохраняющих нейтралитет, я вычеркнул из своих мыслей. Ведь война показала каждому из нас, что сейчас нет полутонов. Есть только черное и белое. Уже не время, когда ты можешь чего-то не понимать или не разбираться в политике. Ты выступаешь либо за смерть и издевательство, либо за Украину. В моей стране происходят ужасные действия. Каждый день слышим истории, от которых стынет кровь в жилах. И лучшее, что мы можем сейчас делать, – помогать друг другу, любым способом защищать страну и рассказывать правду мира.

Никита Добрынин рассказал, как относится к тем, кто молчит о войне / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Было ощущение, что жизнь на паузе"

Как я уже говорил, мы с родными стали еще более сознательными украинцами. Поняли ценность каждого дня. Если сейчас человек стоит с оружием в руках, у него есть только это мгновение и никакого больше. Здесь и сейчас живет вся наша страна. Первые дни и недели было ощущение, что жизнь на паузе. Но нет, оно не остановилось. Надо работать, жить и находить новые пути для реализации своих умений, чтобы быть полезным и иметь возможность продолжать обеспечивать свою семью.

О волонтерстве

Никита о своих волонтерских инициативах говорит достаточно скромно, хотя на самом деле они с Дашей многим помогают.

Честно говоря, не хочется гордиться своим волонтерским опытом или кичиться результатами. Сейчас существует множество компаний, людей, которые занимаются хорошими делами. Все мы являемся частью консолидированной работы. И совместными усилиями спасаем страну. Как и другие граждане, я помогаю украинцам, фондам и ВСУ в поиске и приобретении необходимых вещей. На помощь выделяем огромные суммы для нашей семьи, но я не считаю необходимостью их называть. Сейчас такое время, что если есть возможность оставить себе сбережения на еду и прислать деньги тем, кто в них нуждается больше, то мы это делаем.

Никита Добрынин занимается волонтерством во время войны / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

О планах на доходы вне блога в Instagram

Война – событие, изменившее жизнь каждого. Instagram в связи с событиями – больше не панацея для растущих доходов. Многим приходится теперь придумывать себе альтернативные варианты. Никита Добрынин и Даша Квиткова – в их числе.

Конечно, размышляем. Пока не знаем, как будет дальше работать бизнес в Украине, но все восстановится. Мы уже видим, что другие страны мира готовы нам помогать финансово, восстанавливать вместе города и, возможно, заходить в нашу страну с новыми компаниями, чего раньше не удавалось. Как, например, реализовать работу PayPal! Переговоры продолжались долго, и вот успешный старт в Украине. Это важные шаги для развития нашей экономики, которых в дальнейшем будет еще больше, я в этом уверен. Наша страна станет процветающим европейским государством. Главное, чтобы эти побеги надежды не уничтожила коррупция. Если мы дадим новому подходу произойти, наши заработки и перспективы станут еще лучше.

У этой известной пары много планов на жизнь после победы / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Об источниках вдохновения и прогнозе на победу

Силы и вдохновение черпаю из разговоров с родственниками и друзьями. У меня очень положительное окружение. Каждый верит в победу и заряжает этой верой других. Еще читаю новости, и большинство из них меня тоже вдохновляет.

У Никиты также есть прогноз, когда мы будем праздновать победу.

Да, у меня он есть – летом вернуться в наши дома и праздновать победу. Опираюсь на интуицию и свою надежду (улыбается). Совсем скоро начнем отстраивать Украину и делать ее более уютной.

После победы

Сейчас такое время, что знаменитые пары, как и миллионы украинцев, пока что живут одним днем в ожидании нашей грандиозной победы.

Мы, как и все, живем сегодняшним днем. Иногда они между собой похожи, иногда разнятся, но самая главная ценность – это здоровье и жизнь родных. Победа уже близко, мы это ощущаем! И совсем скоро отпразднуем ее за большим столом со всей семьей, с тортом и музыкой. А по телевизору будут громко звучать только положительные новости.

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