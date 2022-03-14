"За мамині сльози, за кожну дитину": не пропустите душераздирающий и мотивирующий стих Нины Матвиенко

Стих артистки - до слез, но очень мотивирует / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Идет 19-й день военного вторжения России в Украину. Как бы ни было сейчас трудно украинцам, наша нация никогда не сдастся. В этот трудный момент в нашей истории помогают нам держаться наши защитники, а также мотивирующие новости от публичных людей. Сегодня у всех на устах душераздирающий стих от Нины Матвиенко.

Видео опубликовала дочь народной артистки – Тоня Матвиенко. Следующий ролик невозможно смотреть без слез, но в то же время он очень вдохновляет и мотивирует.

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Стих от Нины Матвиенко также очень понравился и звездным коллегам, и просто подписчикам.

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скриншот из инстаграм Тони Матвиенко

Мы верим, что все будет хорошо. И вскоре мы все сможем обнять своих родных и вместе праздновать победу.

Напомним, Armin van Buuren и другие звезды дали благотворительный концерт в поддержку Украины.

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