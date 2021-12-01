Нина Матвиенко жалеет, что рассказала о расставании с мужем

Нина Матвиенко опровергла слухи о разводе с мужем / Фото: скриншот

Нина Матвиенко признавалась, что они с мужем уже долгое время не живут вместе. Инициатором расставания была сама певица. По ее просьбе он переселился на дачу в Киевской области.

Я попросила мужа, чтобы он меня бросил. Он считал, что у него есть еще своя жизнь, которую он выбрал. Не было ни скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала ему: "Говори людям, что я плохая или то, что хочешь", – делилась певица.

Нина Матвиенко и Петр Гончар / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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Теперь же Нина Матвиенко жалеет, что рассказала о конфликте в семье. По словам певицы, эту историю слишком раздули.

Мы не будем разводиться. Не дождетесь. Я европейка. Я украинка. Поругались. Надо давать второй шанс. Это произошло потому, что много людей в доме. Не выдержал он, а потом я, – сказала артистка в комментарии для ЖВЛ.

Не исключено, что Нина Матвиенко с мужем вновь съедутся после переезда Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна в свою квартиру.

Люди лечатся. Какая-то переоценка происходит. Он сказал, как Тоня выберется, вернется. Это же его дом, – подытожила певица.

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