Новому парню Анастасии Волочковой 24 года. Куда смотрит его мама?

В Сети обсуждают новый роман балерины / Фото: instagram.com/volochkova_art

Ранее мы делали большой материал о главных романах Анастасии Волочковой, но, похоже, появилось дополнение к теме.

46-летняя балерина интригует переменами на любовном фронте и уже показала мужчину, с которым, уверены подписчики, у нее роман. А ведь еще недавно артистка была счастлива с банщиком Сергеем Кузнецовым.

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Нового ухажера звезды зовут Дмитрий. Вместе с ним Анастасия уже отправилась в небольшое путешествие.

Анастасия и Дмитрий / Фото: instagram.com/volochkova_art

С моим добрым другом Дмитрием направляемся в Калугу. Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю. Думаем, на чьем авто ехать. Но в Димином так уютно! И с ним,

— подписала совместное фото она.

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Паре уже приписали роман / Фото: instagram.com/volochkova_art

Я всегда счастлива встречать в жизни добрых, светлых, талантливых, добрых и красивых людей. Встреча с Дмитрием произошла очень неожиданно. Я знаю, какие красивые деревянные сооружения и конструкции строит его компания. Мы с Дмитрием подружились. Сегодня он привёз меня в Калугу и представил свои объекты. И показал этот прекрасный город, в котором я часто выступала.

Подписчики уже выяснили, что парню всего 24 года. Конечно же, этот факт у многих вызвал вопросы, ведь у них разница 22 года. Кто-то даже пошутил, что Волочкова могла бы быть его матерью. Есть и те, кто негодует, мол, это нездоровая разница в возрасте. Но, как говорится, любви все возрасты покорны.

Несмотря на то, что балерина тепло отзывается о Дмитрии, пока что возлюбленным его не называет. Но подписчики уверены, что это всего лишь дело времени. Поэтому запасайтесь попкорном!

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Напомним, ранее Волочкову подозревали в романе с женатым.