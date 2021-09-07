Новые участницы ВИА Гры о Лорак, обвинившей Меладзе в домогательствах: Нападение – удел глупых и слабых

Новые участницы "ВИА Гры" прокомментировали обвинения Константина Меладзе в домогательствах / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/viagra_officia

Ани Лорак, заявившую о непристойных предложениях от Меладзе, ранее поддержала Оля Полякова. Певица намекнула, что продюсер и к ней проявлял интерес. Позже к ним присоединилась экс-участница "ВИА Гры" Татьяна Найник.

А вот новые участница группы, похоже, не сталкивались с подобными вещами. Девушки защитили продюсера, отметив, что все заявления о домогательствах – клевета.

Нападение – удел глупых и слабых людей. Пусть нападают дальше. Мы на это смотрим со смехом. И мы знаем, какой это человек на самом деле, – прокомментировали ситуацию участницы обновленного состава "ВИА Гры", сообщает ТСН.

ВИА Гра выпустила новый трек / Фото: Скриншот из YouTube

О скандале

Певица Ани Лорак после расставания с Юрием Фалесой начала сотрудничество с Константином Меладзе. Но их творческий союз просуществовал недолго. Певица призналась, почему отказалась работать с известным продюсером. По словам Лорак, она интересовала Константина Меладзе не только как артистка.

Напомним, что вскоре после скандального интервью Ани заявила, что журналисты перекрутили ее слова и что она имела в виду вовсе не сексуальные домогательства. Позже история приняла новый оборот – Оля Полякова призналась, что не только верит Ани Лорак, но и что сама столкнулась с этим при общении с Константином Меладзе.

Позже эту ситуацию прокомментировала экс-супруга брата Константина – Валерия Меладзе. Ирина подтвердила, что в шоу-бизнесе действительно есть домогательства. Вона рассказала, как стала свидетельницей истории, когда одна из известных сейчас артисток проявляла повышенное внимание к Константину Меладзе.

Смотрите видеосюжет об обновленном составе "ВИА Гры":