Новый трейлер Бэтмена посвятили Женщине-кошке (видео)

Опубликован новый трейлер фильма "Бэтмен" 2022 / Фото: YouTube

В почти трехминутном ролике, который появился сегодня в YouTube-канале Warner Bros. Pictures, показали Брюса Уэйна, которого сыграл Роберт Паттинсон, Селину Кайл (Зои Кравиц) и еще нескольких ключевых персонажей.

Трейлер получил название "Летучая мышь и кошка".

THE BATMAN – The Bat and The Cat трейлер:

О чем фильм "Бэтмен"

По сюжету миллиардер-затворник Брюс Уэйн, он же Бэтмен, попытается расправиться с Загадочником, на которого наткнется в ходе своего расследования дела о коррупции в родном Готэме.

Кроме Роберта Паттинсона и Зои Кравиц в фильме также появятся Пол Дано (Эдвард Нэштон), Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе), Питер Сарсгаард (прокурор Джил Колсон), Джейми Лосон (кандидат в мэры Готэма Белла Реал), Энди Серкис (Альфред), Колин Фаррелл (Освальд Кобблпот).

Фильм "Бэтмен" выйдет в кино в марте 2022 года, а 19 апреля 2022 года появится в сервисе HBO Max.

Съемки картины проходили в Лондоне, Глазго, Ливерпуле. Команде Мэтта Ривза несколько раз проходилось прерывать работу из-за коронавируса. Также во время съемок Роберт Паттинсон заразился COVID-19.

