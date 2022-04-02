Нулевая толерантность к рашистам от мировых брендов: Рудковская жалуется на Chanel

Путинистка Рудковская не понимает, что час расплаты за поддержку режима настал / Фото: открытые источники

Вселенская справедливость существует, срабатывает она не сразу, но точно каждый получит то, что заслуживает. В этот раз в Сети обсуждают изощренное наказание для Яны Рудковской и ей подобных.

Не секрет, что российский продюсер, у которой папа родом из Черкасс, а дедушка жил во Львове, поддерживает Путина и называет доказательства военных преступлений РФ в Украине – фейком, – большая любительница модного дома Chanel. Едва ли не каждый ее наряд ранее был от этого бренда.

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Но лафа кончилась в момент, когда Россия напала на Украину. Теперь мировые бренды саботируют россиян. Chanel в их числе, на что и пожаловалась Яна Рудковская в своем телеграм-канале. Русские больше не смогут носить вещи бренда в России!

скриншот из телеграм Рудковской

Для меня, как для человека, который более 20 лет покупала вещи Chanel и Chanel Haute Couture, а также сидела на их показах на 1 ряду – это: шок … шок и шок !!! Ну а для человека, который оставил там более 1 млн евро за эти годы – это даже как – то унизительно ((,

- жалуется Яна. Вряд ли кто-то будет ее жалеть, то ли еще будет! Наказание за поддержку кровавого режима Путина долго себя не заставит ждать.

Яна Рудковская

Уже многие российские звезды начали на себе ощущать влияние санкций и ограничений из-за российского вторжения в Украину. Так, вместо люксовых брендов, Ольга Бузова стала лицом туалетной бумаги. Звезда "Дома-2" Виктория Боня теперь приторговывет прокладками. Еще одна ведущая Ксения Бородина жалуется на цены, а Эвелина Бледанс уже сама моет унитазы.

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Как говорят эксперты, Россия идет ко дну.

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