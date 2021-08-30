О чем будет третий сезон сериала "Вызов" и когда ждать премьеру

О чем будет третий сезон сериала "Вызов" / Фото: скриншот

Премьера сериала состоялась в 2020 году. А в одном из новых эпизодов третьего сезона появятся и корреспонденты "Сегодня". Кого сыграют в картине и как происходит съемочный процесс – далее в материале.

На съемочной площадке сериала "Вызов" появилась телеведущая "Украина 24" Елена Цинтила вместе с оператором Юрием Коваленко. Сюда приехали не за репортажом. Они – одни из главных героев эпизода, которые будут играть самих себя.

Телеоператор Юрий Коваленко прокомментировал свою роль так:

По сценарию мы приезжаем на одну съемку, где бастуют люди, но дальше открывается уже другой сюжет – мы помогаем людям и спасаем их от взрыва.

И для Юрия, и для Елены – это первый опыт работы в кино. Поэтому были и репетиции перед началом съемок и разъяснения от режиссера ленты. Правда, несколько советов дали и сами журналисты киношникам.

Телеведущая Елена Цинтила надеется, что никакой актерской игры не будет:

То, что мы с Юрой увидели, говорим: друзья, сценаристы, так люди не общаются, потому что если я скажу оператору, как снимать кино, то на этом и завершится наше общение с ним.

Это съемки уже третьего сезона популярного сериала "Вызов". В нем появятся и давно знакомые зрителю герои и новые. Сценаристы обещают захватывающие линии любви.

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Режиссер сериала "Вызов" Александра Гончарова прокомментировала съемки так:

Для того, что бы зритель переживал, он должен их знать, потому в третьем сезоне больше личных историй – какая-то любовное линия, ведь у каждого в жизни происходят такие ситуации.

Зрителей канала "Украина" ожидает 40 новых серий "Вызова". Сногсшибательные сюжетные повороты и, как обычно, множество героических поступков спасателей.

Съемки продлятся до конца ноября. А вот премьеру ожидаем в следующем году.

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