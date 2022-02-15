О чем сериал "Изобретая Анну", о котором все говорят / Фото: Netflix

Целый год молодая и роскошная Анна Делви обманывала богатых (и не очень) жителей Манхэттена, заводя полезные знакомства и отдыхая за их счет.

Все Нью-Йорке ее знали как наследницу богатых родителей и она действительно так выглядела. Более того, Анна тратила внушительные суммы и не скупилась на чаевые.

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Кто такая Анна Делви

Сериал "Изобретая Анну" основан на реальной истории дочери российского дальнобойщика – Анны Сорокиной. Анна родилась в Подмосковье, но ее семья переехала в Германию. Девушка всегда стремилась к чему-то большему, а родителям говорила, что ее будущее – это лучшая инвестиция.

Настоящая Анна Сорокина / Фото: instagram.com/theannadelvey

Отучившись совсем немного в лондонском колледже, Анна перебралась в Париж. Там она устроилась на стажировку в журнал Purple и придумала псевдоним – Анна Делви. В 2016 году она переехала в Нью-Йорк, где и начался ее период "золотой жизни", закончившийся СПОЙЛЕР! тюремным заключением.

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Из тюрьмы на экраны

В 2018 Netflix выкупил права на экранизацию статьи New York Magazine, в которой рассказывается история аферистки, и заплатил Анне Сорокиной 320 тысяч долларов за использование ее истории. Сценарий "Изобретая Анну" написала Шонда Раймс – автор "Анатомии страсти" и "Скандала". Роль Сорокиной досталась звезде "Озарка" Джулии Гарнер.

Джулия Гарнер в роли Анны Сорокиной / Фото: instagram.com/juliagarnerofficial

Сюжет (со спойлерами)

В начале первого эпизода зрителей вскользь знакомят с главной героиней, которая находится за решеткой, а больше времени уделяют журналистке Вивиан (Анна Кламски), которая хватается за дело Сорокиной, в надежде реабилитировать свою карьеру.

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Вивиан знакомится с аферисткой и пытается уговорить ее на интервью, ведь это будет настоящий эксклюзив. Она разыскивает всех, кто знал Анну Делви, чтобы изучить ее историю и докопаться до истины.

Анна Кламски в роли Вивиан / Фото: Netflix

Журналистка поражена тем, как юная девушка смогла провернуть такую историю практически без доллара в кармане, и так виртуозно обводить людей вокруг пальца. Нет, Анна Делви не глупая воровка, какой ее выставляют в суде, она – искусный манипулятор.

Анна Делви в суде / Фото: Netflix

После нескольких попыток, Вивиан все же удается добиться расположения подследственной Анны Делви и женщины заключают сделку – сенсация в обмен на известность.

Журналистка расследует все детали большого обмана Анны. От ее знакомых она узнает, что обвиняемая вела себя достаточно холодно, при этом все хотели быть рядом с ней. Анна меняла внешность, но неизменными были ее волевой характер и расчетливость.

Делви носила самые дорогие бренды, у нее был безупречный вкус, она всегда говорила то, что думает.

Я ценю женщин, которые не стараются произвести впечатление... А еще у нее потрясающий вкус, – говорит об Анне Делви одна из ее знакомых.

Анна Делви в сериале "Изобретая Анну" / Фото: instagram.com/juliagarnerofficial

Анна Сорокина получала сотни тысяч долларов от своих богатых друзей, обещала им вернуть деньги, но, конечно, так этого и не сделала.

В конечном итоге ее раскрыли и обвинили в хищении крупных сумм. Делви была должна нескольким отелям, в которых проживала и рассчитывалась фальшивыми ческами, а также многочисленным знакомым, за чей счет летала в Италию и даже хотела выкупить здание на Манхэттене.

Героиня своей вины не признала и утверждала, что попала в тюрьму по ошибке. Она также верила, что смогла бы заработать и вернуть все долги.

Что сейчас с Анной Сорокиной

Суд приговорил аферистку к четырем годам тюрьмы. Во время заключения она вела блог и рассказывала о своей жизни за решеткой.

В феврале прошлого года Анна Сорокина вышла на свободу раньше срока – за хорошее поведение, восстановила аккаунты в соцсетях и продолжает делиться подробностями своей жизни. Сейчас на Instagram Анны Делви подписаны более 250 тысяч фолловеров.