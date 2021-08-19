О чем умолчали в деле об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи – новые детали

Ирина Безбородова впервые прокомментировала скандал с сыном Стаса Пьехи / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/wolfieha

Ежедневно в деле об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи появляются новые подробности. Ранее экс-супруга певца Наталья Горчакова заявила о желании ограничить свободу Ирине Безбородовой. Стас Пьеха в одном из интервью обвинил соседку в монтаже видео и распространении ложной информации. Впервые после всего случившегося Ирина Безбородова нарушила молчание.

Версия Ирины Безбородовой об избиении сына Стаса Пьехи

В программе "Прямой эфир. Андрей Малахов" Ирина рассказала, что поступки семилетнего Пети ее очень удивляли и мальчик не отличался примерным поведением.

Петя довольно нагло вел себя по отношению к соседям. Он заходил в чужие дома и выпрашивал еду. Я вообще думала, что семья мальчика какая-то неблагополучная, – заявила Безбородова

Не стала Ирина скрывать, что она действительно запретила Пете дружить со своим сыном. Безбородова рассказала об еще одном инциденте, который произошел за несколько дней до всей скандальной ситуации.

Петя и мой сын разрисовали соседский дом, оба пришли по локоть в красной краске. Я сказала Пете, что он больше не зайдет к нам, а своему сыну Грише, которому четыре года, запретила дружить с Петром, – объяснила Безбородова.

Появилась новая информация о женщине, которая избила сына Стаса Пьехи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

То, что мальчик проткнул бассейн – она назвала последней каплей. При этом Ирина отрицает, что поднимала руку на Петю.

Я не толкала ребенка, а держала его за руку и вела к маме, потому что он выходил из моего дома, – сказала соседка Стаса Пьехи.

Женщина, по ее словам, принесла извинения семье Пьехе в тот самый день, когда все произошло.

Наталья Горчакова не доносит до Стаса то, что произошло на самом деле. Я еще раз приношу извинения перед вами, Стас, потому что вы отец! Вы сейчас все правильно делаете. Поймите, я не била вашего ребенка, – заявила Безбородова.

Женщина, которая подняла руку на сына Стаса Пьехи, прокомментировала скандал / Фото: Скриншот из YouTube

Отмечается, что Стас Пьеха не хочет слушать обидчицу сына.

Мне кажется, что у Ирины есть проблемы. Если это психиатрия, а не распущенность, то в моей клинике ей могут оказать помощь, – сказал певец.

Реакция экс-супруги Стаса Пьехи на слова Ирины Безбородовой:

У себя в соцсетях Наталья Горчакова возмущена заявлением Ирины Безбородовой. Экс-супруга Стаса Пьехи не стала отрицать, что Петя действительно иногда переходит границы дозволенного и что родители пытаются с этим бороться. Но Наталья отметила, это не повод поднимать руку на ребенку.

Возмутило экс-супругу артиста, что в программе усомнились в оригинальности справки о состоянии здоровья Пети.

Горчакова отметила, она хочет чтобы этот конфликт поскорее разрешился.

Почему избили сына Стаса Пьехи

Инцидент произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга Стаса Пьехи с их общим сыном. В соседний дом заехала cупруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей. Ирине не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. Мальчик получил многочисленные травмы.

Видео экс-супруги Стаса Пьехи, на котором Ирина Безбородова признавалась, что поднимала руку на мальчика:

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