Обокравшая Королеву и Тарзана женщина скрылась от следствия

Обвиняемая в воровстве имущества Королевой и Тарзана скрылась от следствия / Фото: instagram.com/koroleva__star
Женщина получила подписку о невыезде, но где она находится сейчас – неизвестно. Более того, обвиняемая не явилась ни на одно заседание, пишет Telegram-канал 122.
Наташа Королева заявила о пропаже из ее дома ювелирных украшений и крупной суммы денег. Певица была на гастролях, а ее супруг – Сергей Глушко – приводил в гости девушек.
Многие обсуждали вероятный развод Королевой и Тарзана на почве измены, так как артист признал, что у него был интим с одной из женщин, но не менее любопытным фактом стала также пропажа звездного имущества.
Тарзан и Наташа Королева / Фото: instagram.com/tarzan___official
Позднее полиция задержала подозреваемую в краже Милану Некруц. Материалы следствия были переданы в суд, а девушку отпустили под подписку о невыезде.
Примечательно, что среди женщин была одна, которой приписывали беременность от Тарзана. Позже выяснилось, что девушка не ждет ребенка от мужа Королевой, но интимную связь с ним все-таки имела. Сергей Глушко записал видеообращение, в котором публично признался в измене.
Наташа Королева простила мужу измену, за что ее многие хейтили в соцсетях.
Наташа Королева и Тарзан дали интервью Ксении Собчак после скандальной истории:
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