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Объявлены претенденты на YUNA-2022. Больше всего номинаций у TVORCHI, KALUSH, Пивоварова

Инна Петрова
14 декабря, 16:09
Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA назвал номинантов 2022 года. Публикуем полный список артистов, которые могут получить заветную статуэтку

Объявлены номинанты на премию YUNA-2022 / Фото: instagram.com/pivovarovmusic, yuna.ua

Список номинантов на премию YUNA-2022 огласили сегодня в прямом эфире. Согласно правилам, за победу в 16 номинациях могут бороться работы исполнителей, которые были выпущены в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

В категориях "Лучшая исполнительница". "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа" и "Лучшая рок-группа" могут быть номинированы только те артисты, которые в течение указанного выше периода выпустили минимум две новые песни.

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В этом году больше всего номинаций получили TVORCHI (8), KALUSH (6), Wellboy (5), Артем Пивоваров (4), Макс Барских (4) и Дорофеева (4).

YUNA-2022 – полный список номинантов премии

Лучшая исполнительница

  • alyona alyona
  • Дорофеева
  • Тина Кароль
  • NK
  • Jerry Heil

Лучший певец

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  • Дантес
  • Макс Барских
  • MONATIK
  • Wellboy
  • Артем Пивоваров

Лучшая рок-группа

  • The Hardkiss
  • Скай
  • Океан Ельзи
  • Бумбокс
  • БEZ Обмежень

Лучшая поп-группа

  • Kalush
  • Kazka
  • Latexfauna
  • Коррупция
  • TVORCHI

Лучшая песня

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  • SHUM – Gо_A
  • Гуси – Wellboy
  • Зорі – Kalush
  • М*ята – Kazka
  • Рандеву – Пивоваров

Лучшая песня на иностранном языке

  • BESTSELLER – Макс Барских, Zivert
  • Falling – TVORCHI
  • Горит – Дорофеева
  • Зажигать – MONATIK/JOMO
  • Красное вино – NK

Лучший альбом

  • Hotin – Kalush
  • KOLIR – ONUKA
  • ROAD – TVORCHI
  • Жива і не залізна – The Hardkiss
  • Красное вино – NK

Лучший клип

  • BESTSELLER – Макс Барских, Zivert
  • SHUM – Gо_A
  • Вишні – Wellboy
  • Гуси – Wellboy
  • Зажигать – MONATIK/JOMO

Лучший дуэт/коллаборация

  • BESTSELLER – Макс Барских, Zivert
  • Любила – Саша Чемеров и Бумбокс
  • Місто весни – Океан Ельзи та Один в каное
  • Поруч – KAZKA x ALEKSEEV
  • Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров

Открытие года

  • Дорофеева
  • MOLFAR
  • Skofka
  • Wellboy
  • Лилу 45

Лучший электронный хит

  • Crush – TVORCHI
  • Fallinf – TVORCHI
  • Віч-на-віч – TVORCHI
  • GUMA – ONUKA
  • SHUM – Gо_A

Лучший хип-хоп хит

  • KAVA – MamaRika
  • Весну – ТНМК
  • Додому – KALUSH та Skofka
  • Зорі – KALUSH
  • Таксі – KALUSH, Христина Соловій

Лучший эстрадный хит

  • Ваша мати – СолоХа
  • Діаманти – Олег Винник, Еліна Іващенко
  • Зимова казка – DZIDZIO
  • На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив
  • Не стримуй погляд – Ірина Білик

Лучший саундтрек

  • На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив ("Скажене весілля 3")
  • Пола-ла-ла" – Dakh Daughters и София Байбакова ("Віктор Робот")
  • Сини України – Марина Маковій ("Мати Апостолів")
  • Той день – Злата Огневіч ("Пульс")
  • Хочу ще – СКАЙ ("Все буде OK")

Лучшее концертное шоу

  • Дорофеева – Dofamin
  • Макс Барскіх – Bestseller
  • Пивоваров – Стихійна акустика
  • ROAD – TVORCHI
  • MONATIK – Made With Love And Rhythm

Другой формат

  • DAKOOKA
  • Green Grey
  • LAYAH
  • SINOPTIK
  • Курган і Agregat

Напомним, что лучшей песней 2021 года по версии YUNA стала "Дежавю" Артема Пивоварова, лучшей исполнительницей признали alyona alyona, а в категории "Лучший певец" победил MONATIK.