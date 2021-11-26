Ода одиночеству: Макс Барских презентовал второй трек Tequila Sunrise из нового альбома (видео)

Макс Барских выпустил клип для нового трека Tequila Sunrise
Певец продолжает уверено покорять сцену, недавно Барских получил премию от российского MTV. Однако, исполнитель нацелен на мировой рынок шоу-бизнеса.
Артист продолжает демонстрировать другое звучание своих песен. В новом треке исполнитель объединил гитарные рифы и откровенную лирику, в клипе песню дополнил танец contemporary.
Эта песня для меня особенная. Она — про магнетизм между людьми. О боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге, – рассказал Барских о новой работе.
Режиссером клипа выступил продюсер Макса Барских Алан Бадоев. По его словам, в новой работе они попытались объединить кино и театральное повествование. На первый план в клипе выходит хореография, а в каждом танце есть свой мини-сюжет. Хореографом-постановщиком для работы над клипом пригласили Анастасию Харченко.
У работы есть и другая часть, "ода одиночеству", как я ее называю. Это то, с чего начинается клип. У Макса своя потрясающая пластическая органика. И здесь нам хотелось найти правильную форму, которая бы очень точно проявляла его внутренний крик, – подытожила хореограф-постановщик.
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