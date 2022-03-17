Одессит Джиган до сих пор не понял, что происходит в Украине: "Я тут причем?!"

Джиган ответил, почему молчит о войне в Украине / Фото: Instagram

Пока такие звезды как Слава осуждают всех, кто сбежал из россии. Некоторые знаменитости предпочли сделать вид, что никакой войны в Украине нет, и продолжают молчать о происходящем. За это их жестко критикуют украинские фанаты.

Уроженец Одессы рэпер Джиган тоже принял позицию "нейтралитета", более того исполнитель решил сделать вид, что и вовсе ничего не происходит.

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В Telegram-канале "Боже, яке кончене!" появилась переписка Джигана, в которой у музыканта поинтересовались, почему он продолжает умалчивать вону в его же родной стране. Музыкант решил ответить грубо.

Я тут причем?! Какую на*** правду дура?! Я ваще не **я не понимаю, – написал в своих ответах Джиган.

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Однако собеседник рэпера был не удивлен его ответом.

Стоит заметить, что такое поведение Джигана очень удобное. Не хочешь отвечать? Скажи, что не понимаешь! Вероятнее всего, рэпер просто боится потерять свою карьеру в рф.

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В это же время знаменитости, которые не побоялись говорить и путинской агрессии в сторону Украины, несут "наказание". Так, Алла Пугачева попала в черный список музыкального канала России вместе с Максом Барским, NK и Лободой.

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