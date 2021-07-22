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ОМКФ-2021 объявил программу – в списке победители Канн и украинские сенсации

22 июля, 13:34

Дарина Алексеева

С 14 по 21 августа в состоится Одесский международный кинофестиваль, который будет приурочен к 30-летию независимости Украины

12-й Одесский кинофестиваль объявил программу / Фото: kino-teatr.ua, cinema.in.ua, facebook.com/dadssneakersfilm

Не так давно завершился Каннский кинофестиваль, на которой украинский фильм тоже получил приз, а теперь остались считанные дни до 12-го Одесского кинофестиваля. В этом году киносмотр пройдет в формате офлайн, и, как заявила президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко, будет во многом обновлен. Но останется главное – лучшие фильмы Украины и мира.

Программа 12-го Одесского международного кинофестиваля была опубликована на официальном сайте.

Национальная программа. Полный метр:

Кадр из фильма "Короли рэпа" / Фото: cinema.in.ua

Национальная программа. Короткий метр:

"Тигр блукає поруч" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Внеконкурсная программа. Фестиваль фестивалей:

Кадр из фильма "Худший человек на свете" / Фото: oiff.com.ua

Внеконкурсная программа. Украинские гала-премьеры:

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Кадр из фильма "Сторонній" / Фото: Скриншот из YouTube

Внеконкурсная программа. Международные гала-премьеры:

Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" / Фото: oiff.com.ua

Внеконкурсная программа. Украинская ретроспектива – Независимые:

Кадр из фильма "Приятель покойника" / "Приятель небіжчика" / Фото: kino-teatr.ru

Смотрите видео об итогах Одесского кинофестиваля-2020:

Напомним, что впервые в истории церемония закрытия Одесского кинофестиваля пройдет на Потемкинской лестнице.

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кино Одесский кинофестиваль ОМКФ 2021

Источник: facebook.com/dadssneakersfilm

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