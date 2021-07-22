ОМКФ-2021 объявил программу – в списке победители Канн и украинские сенсации

12-й Одесский кинофестиваль объявил программу / Фото: kino-teatr.ua, cinema.in.ua, facebook.com/dadssneakersfilm
Не так давно завершился Каннский кинофестиваль, на которой украинский фильм тоже получил приз, а теперь остались считанные дни до 12-го Одесского кинофестиваля. В этом году киносмотр пройдет в формате офлайн, и, как заявила президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко, будет во многом обновлен. Но останется главное – лучшие фильмы Украины и мира.
Программа 12-го Одесского международного кинофестиваля была опубликована на официальном сайте.
Национальная программа. Полный метр:
- "Із зав'язаними очима", реж. Тарас Дронь
- "Королі репу", реж. Мирослав Латик
- "Національний музей", реж. Андрей Загданский
- "Простір", реж. Дмитрий Томашпольский
- "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай
- "Суперник", реж. Маркус Ленц
Кадр из фильма "Короли рэпа" / Фото: cinema.in.ua
Национальная программа. Короткий метр:
- "Біжи, Таню, Біжи", реж. София Полищук
- "Непотрібні речі", реж. Дмитрий Лисенбарт
- "Друга хвиля", реж. Мариия Стоянова
- "Папині кросівки", реж. Ольга Журба
- "Leopolis night", реж. Никон Романченко
- "Марія", реж. Влад Одуденко
- "Тигр блукає поруч", реж. Анастасия Фалилеева
- "Good boy", реж. Мария Пономарева
"Тигр блукає поруч" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency
Внеконкурсная программа. Фестиваль фестивалей:
- "Аннетт", реж. Лео Каракс
- "Герой", реж. Асгар Фархади
- "Память", реж Апичатпонг Вирасетакул
- "Худший человек на свете", реж. Йоахим Триер
- "Криптозоопарк", реж. Дэш Шо
- "Человек, который продал свою кожу", реж. Каутер Бен Каньи
Кадр из фильма "Худший человек на свете" / Фото: oiff.com.ua
Внеконкурсная программа. Украинские гала-премьеры:
- "Сторонній", реж. Дмитрий Томашпольский
- "Рози. Фільм-кабаре", реж. Ирена Стеценко
- "Водуруду", реж. Анатолий Сачивко
- "Чому я живий", реж. Вилен Новак
- "Цей дощ ніколи не скінчиться", реж. Алина Горлова
Кадр из фильма "Сторонній" / Фото: Скриншот из YouTube
Внеконкурсная программа. Международные гала-премьеры:
- "Легенда о Зеленом рыцаре", реж. Дэвид Лоури
- "Гунда", реж. Виктор Косаковский
- "Плохой сосед", реж. Дэниель Брюль
- "Бенедетта", реж. Пол Верховен
Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" / Фото: oiff.com.ua
Внеконкурсная программа. Украинская ретроспектива – Независимые:
- "Кисневий голод", реж. Андрей Дончик (1991)
- "Шамара", реж. Наталия Андрейченко (1994)
- "Приятель небіжчика", реж. Вячеслав Криштофович (1995)
- "Настроювач", реж. Кіра Муратова (2004)
- "Щастя моє", реж. Сергей Лозница (2010)
- "Плем'я", реж. Мирослав Слабошпицкий (2014)
- "Земля блакитна, ніби апельсин", реж. Ирина Цилык (2020)
Кадр из фильма "Приятель покойника" / "Приятель небіжчика" / Фото: kino-teatr.ru
Смотрите видео об итогах Одесского кинофестиваля-2020:
Напомним, что впервые в истории церемония закрытия Одесского кинофестиваля пройдет на Потемкинской лестнице.