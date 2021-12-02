Один дома: как бы выглядело жилище Маккаллистеров, если бы фильм сняли в Украине

Как выглядел бы интерьер дома Маккалистеров, если бы его снимали в Украине. / Фото: Скриншот из YouTube

Сейчас все активно готовятся к Новому году, а также традиционно просматривают старые фильмы, которые ассоциируются с этим праздником и "Один дома" также есть в этом списке.

Фильм о Кевине Маккалистере и его семейке бесспорно можно просматривать каждый год и, что самое интересное, он не теряет своей актуальности никогда. Всем известно, что в комедии, кроме смешных приключений, изображена сказочная зимняя атмосфера 80-90-х годов, а также роскошный дом, в котором каждый мечтал бы жить.

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Что ж, "Сегодня" пофантазировали, как выглядело бы помещение культового проекта, если бы его сняли в украинских 90-х и сделали специально подборку. Приятного просмотра

Гостиная

Наверное, вы помните роскошную гостиную Маккалистеров, украшенную яркими новогодними игрушками и гирляндами.

Гостиная в фильме. / Фото: Скриншот из YouTube

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Впрочем, в Украине эта комната была бы несколько "скромнее", а украшал бы ее такой декор, как на картинке.

Гостиная в стиле 90-х в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня, roomester

Ванная комната

А помните знаменитую сцену в ванной, в которой Кевин Маккаллистер громко кричит, так как щеки щиплет жидкость после бритья, но он не отнимает от них рук? Согласитесь, ванна с большим зеркалом там крутая.

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Ванная в фильме. / Фото: Скриншот из YouTube

А вот как выглядела бы эта сцена в украинской ванной в 90-х.

Ванная комната в стиле 90-х в Украине. / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Украшаем елку

Ох, этот трогательный момент, когда Кевин сам украшает елку и скучает по родным. Кстати, вы знали, что в этом доме четыре гостевых и вот одна из них, где была елка.

Гостьова кімната у фільмі. / Фото: Скриншот из YouTube

Но в Украине была бы своя атмосфера: телевизор, ковер на стене и темные шторы.

Гостевая комната в стиле 90-х в Украине. / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Кухня

Если в фильме кухня выглядит уютно, то в другой реальности она была бы другая.

Кухня в фильме. / Фото: Скриншот из YouTube

Вот как бы выглядела кухня 90-х до ремонта в Украине.

Кухня в стиле 90-х в Украине. / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Спальня родителей

Помните комнату мистера и миссис Макаллистеров – просторная с большой кроватью и большими окнами, что делает помещение светлее.

Спальня родителей в фильме. / Фото: Скриншот из YouTube

А вот как бы она смотрелась в наших 90-х.

Спальня родителей в стиле 90-х в Украине. / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Подарок от продюсеров "Один дома"

Кстати, кинопродюсеры "Один дома" решили обрадовать поклонников незабываемым приключением. Четырем счастливчикам может выпасть уникальный шанс - ночевка в чикагском доме Маккалистеров, когда те снова отправляются на каникулы. Принимать гостей будет один из актеров – Дэвин Ретрей, сыгравший старшего брата Кевина – Базза.

Самый популярный рождественский дом теперь можно арендовать / Фото: Airbnb

Арендовать дом можно будет на Airbnb и только на одну ночь 12 декабря. Отметим, что бронирование откроется с 7 декабря. И это обойдется не дорого – всего за 25 долларов.

Гости сами смогут расставить ловушки для воров и встретиться с настоящим тарантулом, который напомнит им домашнего питомца Базза. Также им предложат пиццу и макароны с сыром, приготовленные в микроволновке.

Сообщается, что дом будет выглядеть так же, как 31 год назад в фильме.

Раньше мы писали, кто из украинских актеров мог бы сыграть в "Один дома" и кому какой персонаж достался бы.

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