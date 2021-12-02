Один дома: как бы выглядело жилище Маккаллистеров, если бы фильм сняли в Украине

Как выглядел бы интерьер дома Маккалистеров, если бы его снимали в Украине. / Фото: Скриншот из YouTube
Сейчас все активно готовятся к Новому году, а также традиционно просматривают старые фильмы, которые ассоциируются с этим праздником и "Один дома" также есть в этом списке.
Фильм о Кевине Маккалистере и его семейке бесспорно можно просматривать каждый год и, что самое интересное, он не теряет своей актуальности никогда. Всем известно, что в комедии, кроме смешных приключений, изображена сказочная зимняя атмосфера 80-90-х годов, а также роскошный дом, в котором каждый мечтал бы жить.
Что ж, "Сегодня" пофантазировали, как выглядело бы помещение культового проекта, если бы его сняли в украинских 90-х и сделали специально подборку. Приятного просмотра
Гостиная
Наверное, вы помните роскошную гостиную Маккалистеров, украшенную яркими новогодними игрушками и гирляндами.
Впрочем, в Украине эта комната была бы несколько "скромнее", а украшал бы ее такой декор, как на картинке.
Ванная комната
А помните знаменитую сцену в ванной, в которой Кевин Маккаллистер громко кричит, так как щеки щиплет жидкость после бритья, но он не отнимает от них рук? Согласитесь, ванна с большим зеркалом там крутая.
А вот как выглядела бы эта сцена в украинской ванной в 90-х.
Украшаем елку
Ох, этот трогательный момент, когда Кевин сам украшает елку и скучает по родным. Кстати, вы знали, что в этом доме четыре гостевых и вот одна из них, где была елка.
Но в Украине была бы своя атмосфера: телевизор, ковер на стене и темные шторы.
Кухня
Если в фильме кухня выглядит уютно, то в другой реальности она была бы другая.
Вот как бы выглядела кухня 90-х до ремонта в Украине.
Спальня родителей
Помните комнату мистера и миссис Макаллистеров – просторная с большой кроватью и большими окнами, что делает помещение светлее.
А вот как бы она смотрелась в наших 90-х.
Подарок от продюсеров "Один дома"
Кстати, кинопродюсеры "Один дома" решили обрадовать поклонников незабываемым приключением. Четырем счастливчикам может выпасть уникальный шанс - ночевка в чикагском доме Маккалистеров, когда те снова отправляются на каникулы. Принимать гостей будет один из актеров – Дэвин Ретрей, сыгравший старшего брата Кевина – Базза.
Арендовать дом можно будет на Airbnb и только на одну ночь 12 декабря. Отметим, что бронирование откроется с 7 декабря. И это обойдется не дорого – всего за 25 долларов.
Гости сами смогут расставить ловушки для воров и встретиться с настоящим тарантулом, который напомнит им домашнего питомца Базза. Также им предложат пиццу и макароны с сыром, приготовленные в микроволновке.
Сообщается, что дом будет выглядеть так же, как 31 год назад в фильме.
Раньше мы писали, кто из украинских актеров мог бы сыграть в "Один дома" и кому какой персонаж достался бы.
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