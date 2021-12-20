Официально разведена: Саша Бо и Игорь Пустовит оформили развод

Саша Бо и Игорь Пустовит развелись / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit
Не днях Игорь Пустовит заявил о том, что ему и Саше Бо удалось наладить общение, но только касательно детей. А сегодня стало известно, что супруги официально развелись.
О том, что блогеры больше не являются супружеской парой по закону сообщила Саша Бо в своем Instagram-аккаунте.
В своих Instastories девушка попросила поклонников поздравить ее с долгожданным оформлением развода. А в профиле счастливая Саша поделилась фото в вечернем платье.
Поклонницы Саши поспешили поздравить девушку с таким значимым для нее событием и пожелали успехов в личной жизни.
- "Поздравляю! И себе этого же желаю!"
- "Мои поздравления. Счастья в новой жизни"
- "Поздравляю"
- "Мои поздравления, неужели это случилось"
- "Женщина радуется дважды в жизни: 1. Когда женится. 2. Когда разводится"
Кроме того, Бо снова намекнула фолловерам на новые отношения. Девушка выставила фото из авто, где на ее колене лежит рука загадочного незнакомца. Однако, подписчики предполагают, что у Саши роман со стоматологом Платоном Тарнавским.
К слову, Пустовит развод пока не комментировал. Бывшего мужа Саши тоже подозревают в новых отношениях с блогером Софией Стужук. Недавно подруга Бо выставила нежные фото с Пустовитом во время отдыха в Буковеле.