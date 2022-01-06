Ого, какие красавцы! Как выглядят подросшие сыновья Арсена Мирзояна от первого брака

Арсен Мирзоян показал двух подросших сыновей от первого брака. / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мирзоян уже почти пять лет состоит в браке с певицей Тоней Матвиенко. Супруги воспитывают пятилетнюю дочь Нину и недавно они приобрели жилье. Однако до 2013 года артист был женат на другой женщине – Анне, от которой у него есть двое сыновей – Влад и Артем.

В Instagram Мирзоян часто публикует кадры с Тоней и их дочерью. Так что увидеть в Сети общее фото с сыновьями для фанатов было радостной неожиданностью!

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Известно, что Арсен Мирзоян сейчас отдыхает в Яремче. Компанию ему составили супруга Тоня и дочь Нина. А еще вместе с папой встретились и сыновья Артем и Влад.

Арсен Мирзоян с тремя детьми. / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Артист решил поздравить своих фанатов с рождественскими праздниками и показать фото со своими детьми. Как видно на снимке, Арсен вместе с сыновьями и дочерью лепили снеговика.

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С Новым годом и Рождеством! Божьего всем благословения! – написал Арсен.

Вероятно, после развода Арсен сохранил теплые отношения со своими сыновьями и часто с ними видится и проводит вместе уик-энды. Известно, что мальчики живут вместе с матерью в Запорожье.

Поклонники взаимно поздравили своего кумира с праздниками и отметили, что его сыновья растут настоящими красавцами:

Красивые детки – два сыночка и лапочка дочь.

Классные парни.

В то же время Тоня Матвиенко также показала фото с отдыха в Instastories. На нем уже появились и друзья супругов.

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Фото: instagram/tonya_matvienko

Напомним, раньше Арсен Мирзоян уже показывал своих сыновей и опять же в Яремче. Еще три года назад они вместе отдыхали в Карпатах.

Кстати, недавно у Тони Матвиенко был день рождения. Читайте в материале, какой подарок сделал ей любимый Арсен Мирзоян.