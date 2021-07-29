Боднарчук больше не сотрудничает с Кароль после ссоры на вокальном шоу – что произошло

Известный режиссер и продюсер объяснил, что ему лучше работать при условии, если он сотрудничает с артистом вместе и является соавтором идеи, а не просто исполнителем

Олег Боднарчук объяснил, почему не работает с Тиной Кароль / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/tina_karol

Как утверждает Олег Боднарчук, который прокомментировал номер Лободы на МУЗ-ТВ, у него возник конфликт во время работы с Тиной Кароль. Он был креативным продюсером ее фильма и автором некоторых идей в киноленте – тогда, как признается режиссер, еще все было хорошо.

Но, по словам Олега, трудности возникли на площадке одного из популярных вокальных шоу, где Тина выступала в качестве тренера.

У нее было куча каких-то дурных идей. Задача была одна – победить, а для этого все средства были хороши. Они мне не очень подходили. Например, поет мальчик "Пісню про пісню", и ни с того ни с сего она ему прицепила мак – символ 8 мая. Я помню, мы так поругались. Говорю: "Зачем ему этот мак?", а она говорит: "Мне надо". Я так понял, что она таким образом намекает людям, чтобы они за него голосовали. Но это символ, который к песне не имел отношения, – заявил Олег в интервью DOROTYE.

Как признался, Олег, подобная ситуация на шоу произошла и со Святославом Вакарчуком. В одном из сезонов в финале была сцена, когда трое тренеров позировали с участниками у рояля, и лишь Святослав Вакарчук находился со своим подопечным в госпитале.

Ну, я понимаю, это был 2015 год. А потом я понял, что это были...мутки, – поделился Олег.

Ранее Олег Боднарчук назвал украинский шоу-биз скучным и похвалил Моргенштерна.

Смотрите полное интервью с Олег Боднарчуком: