Ольга Сумская вспомнила, как Евгений Паперный узнал о ее романе с Борисюком

Ольга Сумская вспомнила, как Паперный узнал о ее романе с Борисюком / Фото: YouTube, instagram.com/olgasumska

В мае этого года Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз. Они отпраздновали 25 лет со дня свадьбы и в честь такого события решили повторно заключить брак и даже обменялась клятвами.

Поклонники Сумской знают, что она начала встречаться с Виталием Борисюком будучи замужем за Евгением Паперным. В интервью Ольга откровенно рассказала, как муж узнал о ее измене.

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Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже произошло, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: "Подари мне", и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила это фото? Однажды Женя нашел это фото, – призналась Ольга Сумская в программе "Світське життя".

Ольга Сумская и Евгений Паперный / Фото: YouTube

Уже сейчас, анализируя тот свой поступок, актриса считает, что поступила правильно – ведь тогда она была по-настоящему влюблена.

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Ни о чем не жалею, ведь я встретила мужчину своей мечты, с которым мне хорошо по сей день, мы вместе больше 25 лет. И наши чувства проверены временем, испытаниями и разными колебаниями судьбы, – добавила Сумская.

25-я годовщина свадьбы Ольги Сумской и Виталия Борисюка / Фото: instagram.com/olgasumska

Брак Паперного и Сумской распался в 1991 году. Через 5 лет актриса вышла замуж за Виталия Борисюка. В 2002 году у супругов родилась дочь Анна.

Но не только новая любовь актрисы стала причиной развода – Евгений Паперный злоупотреблял алкоголем. На этой почве они с Сумской часто ругались.

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Евгений Паперный с дочкой Тоней / Фото: instagram.com/tony__pepper

От Евгения Паперного Ольга Сумская родила дочь – Антонину. Сейчас ей 31 и она живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем.

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