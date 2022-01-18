Ольгу Бузову не узнали на новом фото: Что со скулами?

Ольга Бузова перестаралась с фотошопом / Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущей регулярно пишут, что она слишком обрабатывает снимки и с каждым разом ее все сложнее узнать. Сама Бузова никак не реагирует на комментарий, а продолжает делиться новыми публикациями, который становятся очередным поводом для обсуждений.

Телеведущая уже вернулась с отдыха в Куршавеле и активно готовится к премьере очередной песни. У себя в Instagram Бузова показала новый образ. Телеведущая позировала в черном плаще и сапогах из латекса.

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/ Фото: instagram.com/buzova86

В комментариях Ольге Бузовой снова досталось за ретушь фото.

"Фотошоп рулит"

"А чего фильтров маловато, ты побольше наложи...Хочешь быть красавицей, а не получается"

"А что со скулами?"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Также Бузова опубликовала новое видео, показав детальнее образ и рассказала подробнее о новой песни.

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#небудивомнезверя выйдет в ночь с 19 на 20 января по традиции в мой день рождения. Но вы услышите новую меня… То, что было глубоко внутри, и то, что я долго боялась вам показать. Но ведь нужно "Никогда Ничего Не Бояться", поэтому я впущу вас глубоко в свою душу и сердце

Под видео подписчики стали отмечать, что Бузова в этом наряде напоминает Марув.

Название

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Стоит отметить, сама Бузова в одном из интервью признавалась, спокойно относится к негативными комментариям и заявляла, что знает о недостатках своей внешности.

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Напомним, недавно сестра Ольги Бузовой заявила, что не считает себя красивой и призналась, что всегда пользуется фильтрами.