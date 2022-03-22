OLL.TV будет транслировать футбольные матчи чемпионата мира

Пока 24 и 29 марта состоятся другие матчи первенства мира, которые будут транслироваться на платформе OLL.TV.

Для многих поклонников, которые сейчас находятся на фронте, в терробороне, волонтерят или помогают в тылу – это возможность хотя бы на два часа отвлечься от напряжения войны, переключиться на любящие вещи, эмоционально восстановиться.

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И OLL.TV хочет дать украинцам такую возможность. Вопреки войне.

Следовательно, 24 марта в 21:45 состоятся полуфиналы плей-офф:

Португалия – Турция

Уэльс – Австрия

Швеция – Чехия

Италия – Северная Македония

29 марта 21:45 – финалы плей-офф:

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Португалия/Турция – Италия/Северная Македония

Польша – Швеция/Чехия

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