Оля Цибульская, EL Кравчук и Masha Fokina: кто еще вошел в третью десятку судьей шоу "Співають всі!"

Оля Цибульская, EL Кравчук и Masha Fokina: кто еще вошел в третью десятку суддей шой Співають всі! / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В уникальном вокальном шоу "Співають всі!" по всемирно известному формату All Together Now компании Banijay Rights участников будут оценивать сразу 100 артистов. Телеканал "Украина" открыл имена третьей десятки известных личностей, ими стали: Оля Цибульская, Lida Lee, Дима Коляденко, Нина Матвиенко, Gena VITER, Петр Черный, EL Кравчук, Masha Fokina, Жека Баянист и Аркадий Войтюк.

Дима Коляденко стал звездным судье в шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певец и шоумен Дима Коляденко уверяет: "Співають всі!" – это не просто талант-шоу, поэтому он с гордостью занял место среди звездной сотни:

Это очень богатое шоу, ведь в зале находится сразу 100 артистов, зрители, дорогущая сцена, виджеинги, талантливые молодые исполнители и знакомые лица! Это абсолютная атмосфера праздника! Конечно, там, где Дима Коляденко – всегда хорошее настроение и праздник, но здесь в 100 раз больше!

Петр Черный стал звездным судьей в шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Заслуженный артист Украины Петр Черный будет не только оценивать начинающих исполнителей, но и открывать для себя молодые таланты. Артист убежден – у него появится возможность увидеть уровень мастерства молодых исполнителей и что-то открыть для себя:

Современная молодежь намного сильнее информационно в музыкальном пространстве, чем это было 15 лет назад.

Lida Lee стала звездной судьей в шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

И каждый из звездной сотни имеет важную миссию – поддержать талантливых исполнителей и дать им возможность быть услышанными. Это обещает и певица Lida Lee.

У нас безумно талантливая страна, потрясающие артисты, вокалисты, которые достойны победы. Поэтому нам очень сложно выбирать лучших из лучших. Я буду максимально лояльной и открытой ко всем людям, которые готовы бежать к мечте, и обязательно поддержу их.

Оля Цибульская стала звездной судьей в шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Свою поддержку и полезные советы участникам проекта готова предложить и певица Оля Цибульская:

Лучшая помощь в жизни – это не давать рыбу, а научить пользоваться удочкой. Обещаю давать точные практические советы участникам, которые можно реально воплощать в жизнь, а не размазывать по эфиру. Я, в отличие от коллег, не боюсь конкуренции со стороны "молодых артистов". Буду подсказывать, как могу. Чтобы шоу-бизнес вздрагивал и боялся. Новые имена дышат в затылок.

Gena VITER стал звездным судьей в шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот известный артист и продюсер Gena VITER ожидает увидеть на сцене настоящих артистов и знает, как распознать талант.

Для меня главным фактором будут мурашки! Человек может даже не попасть в какие-то ноты, но это не страшно, если он поет душой. Я всегда реагирую ушами и своей кожей.

Аркадий Войтюк стал звездным судьей в шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Конечно, не обойдется без остроты! Ведь великой сотне угодить не просто – каждый артист имеет свое мнение и вкус. Так, певец, участник команды "VIP Тернополь", солист мюзикла "Нотр-Дам де Пари" (Украина) Аркадий Войтюк предупреждает:

Это спорт. Если сегодня ты не в форме, то извини, отдашь место тому, кто на коне. А в следующий раз придется доказывать, что ты конкурентоспособный!

EL Кравчук стал звездным судьей в шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

И каждый судья выделит для себя самые выигрышные стороны участников. К примеру, певец EL Кравчук в первую очередь обратит внимание на подготовку и интонацию конкурсанта. По словам звезды, волнение затмевает открытость артиста и рассеивает важные месседжи.

Masha Fokina стала звездной судьей в шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Разделяет мнение звездного коллеги и певица Masha Fokina.

Для меня главное – поведение участника на сцене. Я не люблю лицемерия. Артист даже может не брать ноты, как это делают известные мировые вокалисты, но он должен быть искренним! Это цепляет.

Нина Матвиенко стала звездной судьей в шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Некоторые судьи готовы всецело поддерживать участников, ведь выступить перед сотней звезд сможет далеко не каждый! Среди них и народная артистка Украины Нина Матвиенко:

Я не строгий судья и готова поддержать каждого. Меня можно покорить тембром голоса, его высотой. Хочется пожелать каждому участнику, чтобы у него была доля самоуверенности. Они готовились, и каждый достоин, чтобы ему сказали слова поддержки, даже если его выступление было не идеально. Это будет хорошей мотивацией на будущее.

Жека Баянист стал звездным судьей в шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А певец, композитор и музыкальный продюсер Жека Баянист даже дал несколько ценных советов конкурсантам: "Самое главное – оставаться собой! Не нужно что-то из себя корчить, потому что люди это почувствуют. А искренность – располагает. И еще одно – не обязательно брать известной или вокальной песней. Ведь главный секрет – даже не вокал, а харизма. Человек может не петь – он будет просто шептать, а все сто судьей за него проголосуют!"

Напомним, согласно правилам шоу "Співають всі!", задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше экспертов встали и подпевали ему. Чем громче звучит хор "сотни", тем больше шансов у конкурсанта дойти до финала и побороться за победу. В том случае, если вокалисты наберут одинаковое количество баллов (рассчитанных из общего количества звезд, которые присоединились к выступлению), и жюри не сможет определить сильнейшего, последнее слово будет за звездным капитаном "сотни" – народной артисткой Украины Натальей Могилевской. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время стали известным среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Ведущим грандиозного проекта "Співають всі!" станет популярный шоумен, звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

