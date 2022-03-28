Оля Полякова готовит именные поздравления для врачей, спасателей и военных

Оля Полякова будет записывать видеопоздравления для военных, врачей и спасателей / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Украинская исполнительница Оля Полякова, которая ранее эмоционально призвала народ Беларуси не ввязываться в войну с Украиной, готовит новый благотворительный проект.
Певица решила ежедневно записывать именные поздравления с днем рождения для украинцев, которые защищают нашу страну по всем фронтам: бойцов ВСУ и теробороны, медиков, волонтеров и спасателей. Такая инициатива Поляковой направлена на то, чтобы поднять настроение и боевой дух украинцев в период войны.
Любой желающий сможет оставить заявку и получить поздравление для своих близких и родных в видеоформате. О проекте Оля сообщила в своем Instagram и также пригласила других украинских звезд присоединиться к этой инициативе.
Многие поклонники Поляковой поддержали идею певицы и поблагодарили ее за такой вклад в победу:
- "Какая хорошая идея"
- "Ой, как здорово"
- "Умничка, классная идея!"
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