Оля Полякова готовит именные поздравления для врачей, спасателей и военных

Оля Полякова будет записывать видеопоздравления для военных, врачей и спасателей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Украинская исполнительница Оля Полякова, которая ранее эмоционально призвала народ Беларуси не ввязываться в войну с Украиной, готовит новый благотворительный проект.

Певица решила ежедневно записывать именные поздравления с днем рождения для украинцев, которые защищают нашу страну по всем фронтам: бойцов ВСУ и теробороны, медиков, волонтеров и спасателей. Такая инициатива Поляковой направлена на то, чтобы поднять настроение и боевой дух украинцев в период войны.

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Любой желающий сможет оставить заявку и получить поздравление для своих близких и родных в видеоформате. О проекте Оля сообщила в своем Instagram и также пригласила других украинских звезд присоединиться к этой инициативе.

Многие поклонники Поляковой поддержали идею певицы и поблагодарили ее за такой вклад в победу:

"Какая хорошая идея"

"Ой, как здорово"

"Умничка, классная идея!"

Скриншот: Instagram

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