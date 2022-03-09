Оля Полякова рассказала, что оккупанты расстреляли подругу ее дочери

Оля Полякова дала интервью оппозиционному российскому YouTube-каналу / Фото: скриншот

Недавно Оля Полякова дала интервью оппозиционному российскому You-каналу и рассказала о войне в Украине. Певица, как и многие другие артисты, подчеркнула, что россияне расстреливают украинцев, а не только целятся по военным объектам, как об этом твердит российская власть.

Так, одной из жертв российских оккупантов стала семья 17-летней дочери Оли Поляковой Маши.

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Россияне стреляют не только по военным объектам, они пришли убивать. Два дня назад расстреляли подружку Маши. Она в машине ехала с мамой и маленькой семилетней сестрой. Расстреляли сверстницу моей старшей дочери, которую она знала! Я не понимаю, как это можно простить



Артистка призывает россиян выходить на митинги и не молчать.

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