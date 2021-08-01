Оля Полякова с дочерью и подругами нарядилась в одинаковые платья (фото)

Певица сейчас находится на отдыхе, но не забывает баловать своих подруг вкусной едой. Вчера она испекла для всех хлеб, а теперь они планируют лепить вареники с вишней

Оля Полякова с подругами в одинаковых нарядах / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица, которая недавно сразила шикарными ногами, но фанаты заподозрили фотошоп, показала, что не боится появиться на публике в таком наряде, как у кого-то. В Instagram она это подтвердила соответствующими снимками, подписав их так:

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На фото Оля Полякова вместе со своей дочерью Машей, подругой Никой Белоцерковской, которая издает кулинарные книги и еще одной подругой, которую певица не отметила на снимке, нарядились в абсолютно одинаковые платья.

Все четыре женщины позировали на фоне моря и с посудой в руках, которая по орнаменту напоминает принт платьев. И лишь Маша позировала с букетом синих цветов в руках.

В сториз Оля рассказала и показала, что собирается с подругами лепить вареники с вишнями.

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Наряды девушек пришлись по вкусу певице Екатерине Бужинской, модели Снежане Онопко, жене Дмитрия Монатика Ирина и другим подписчикам:

Одинаковые платья, а как по разному на всех смотрятся. Оля – Вы лучше всех.

Красотища.

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Красиво.

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