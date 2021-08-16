Оля Поляова в бикини впечатлила идеальной фигурой на палубе яхты в Одессе (фото)

Оля Полякова в бикини на палубе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова, которая на днях с дочерью и подругами нарядились в одинаковые платья, позировала на палубе яхты в эффектных позах, демонстрируя результат работы над своей фигурой. В раздельном купальнике артистка похвасталась стальным прессом и длинными стройными ногами.

Кадрами звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Одессочка прекрасна! – написала Оля Полякова, по традиции, предложив поклонникам выбрать лучше фото.

Оля Полякова в Одессе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица отметила, что фото сделал ее продюсер Михаил Ясинский.

Оля Полякова в бикини позирует на палубе в Одессе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистку назвали "богиней грации и красоты" и не смогли единогласно выбрать одну лучшую фотографию – все оказались идеальны, по мнению поклонников.

"Оля – богиня грации и красоты. И посмотреть, и послушать приятно"

"Красота"

"Они все идеальны"

"Вы что, издеваетесь... Все!"

Смотрите эксклюзивное интервью с дочкой Оли Поляковой о начале ее карьеры и творчестве:

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