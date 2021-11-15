Он меня унижал: Племянница Софии Ротару рассказала об издевательствах бывшего парня

Sonya Kay два года терпела издевательства бывшего парня / Фото: instagram.com/sonyakayofficial
В своем свежем интервью родственница Ротару, которая после смерти отца впала в депрессию, откровенно поделилась подробностями своих самых ужасных отношений.
С бывшим молодым человеком Соня познакомилась в Англии, когда ей было 22 года. Сначала между ними была романтика и ничего не предвещало беды, но все изменилось, как только пара приняла решение жить вместе. Тогда девушке пришлось решать все бытовые вопросы за двоих.
Я оплачивала абсолютно все — аренду квартиры, продукты, одевала его, на отдых мы ехали за мои средства, – рассказывает певица.
Принять решение об уходе и навсегда перестать общаться с возлюбленным ей не давали пылкие чувства. Поэтому Соня продолжала терпеть.
Я его очень любила. Наверное, эти отношения научили, что нельзя с собой так поступать. Кажется, тогда я совершенно не уважала себя. Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет, от него я узнала, что такое буллинг. Он меня унижал и при друзьях, – признается исполнительница.
Но она все-таки решилась разойтись после того, как экс-бойфренд настолько сильно ударил ее по лицу, что певица упала на пол.
Сейчас Соня старается забыть пережитое как страшный сон. Она рада, что ушла от бывшего-абьюзера и смогла встретить своего мужа – хоккеиста Олега Петрова.
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