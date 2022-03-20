"Он защищал свою страну": принц Гарри потерял товарища, воевавшего за Украину

Принц Гарри почтил память участника Invictus Games и ветерана АТО, погибшего в войне с российскими оккупантами / Фото: Twitter

Ветеран АТО и участник Invictus Games, основанных принцем Гарри, – Сергей Карайван – погиб в Украине. Он участвовал в боях с российскими оккупантами.

О смерти Сергея сообщается в Twitter-аккаунте фонда Invictus Games:

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С сожалением фонд Invictus Games сообщает, что член украинского сообщества Invictus Games погиб во время российского вторжения в Украину. Сергей Карайван, бывший участник испытаний Invictus Games и Warrior Games для сборной Украины, погиб в бою 13 марта 2022 года.

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На официальном сайте фонда принца Гарри и Меган Маркл Archewell также есть сообщение о гибели украинца:

Нам тяжело на сердце, осознавая недавнюю потерю, члена нашей коммьюнити ветеранов. Он погиб, защищая свою страну.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам с призывом помочь Украине.

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