Орбакайте на новом фото перепутали с Пугачевой: Как похожи с мамой

В Сети обсуждают новое фото Кристины Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k
Новое фото в Instagram не стало исключением. Кристина Орбакайте, которая показала эксперименты с имиджем ради новой роли, опубликовала селфи, сделанное на природе. Певица позировала в пуховике с меховым капюшоном.
То березка, то рябина, куст ракиты над рекой…, – подписала снимок Орбакайте.
В комментариях под новой публикацией стали обсуждать сходство певицы с мамой. По мнению многие подписчиков, с годами Кристина Орбакайте становится все больше похожа на Аллу Пугачеву. Многие подумали, что на новом фото как раз мама певицы.
- "Кристина, вы очень похожи с мамой"
- "Я подумала, что это мама. Кровь не вода"
- "Я с первого взгляда сразу – Алла Борисовна, со второго взгляда – Кристина. Ну очень похожи"
- "Очень похожи на Аллу Борисовну"
Напомним, недавно Алла Пугачева пришла на презентацию парфюма Кристины Орбакайте. Певица призналась, что очень гордится дочерью.
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