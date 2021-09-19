Осадчая и Горбунов поделились трогательными фото с месячного сына

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов поделились фотографиями новорожденного сына / Фото: instagram.com/kosadcha

Супруги сделали несколько черно-белых кадров, держа на руках маленького сына. Это второй общий ребенок Осадчей и Горбунова. У пары также есть старший сын Иван, который родился в 2017 году.

О беременности Кати Осадчей стало известно в мае этого года, а уже сегодня их ребенку исполнился месяц.

Нашему Даниилу сегодня месяц. Первый маленький день рождения. Месяц, который мы учились быть родителями сразу двух маленьких детей, – подписала снимок в Instagram счастливая Осадчая.

Юрий Горбунов поделился в фолловерами несколькими фотографиями, на одной из которых можно увидеть их с Катей сына – Ивана.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Также отметим, что у Кати Осадчей есть старший сын Илья, который родился в браке с бизнесменом Олегом Полищуком. В сентябре Илье исполнится 19 лет.

12 сентября ведущая отпраздновала 38-й день рождения и в честь праздника поделилась архивными фото, сделанным во время беременности.

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