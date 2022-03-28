Оскар 2022: названа лучшая актриса года

Джессика Честейн получила "Оскар" / Фото: Getty Images

Сегодня в Голливуде объявили лауреатов престижной премии "Оскар", которую мечтает получить за заслуги в кино каждый актер и причастный к киноиндустрии. Это 94-я церемония, где также уделили внимание Украине, которая мужественно отбивает атаки российских оккупантов. Официальная часть мероприятия подходит к концу и мы называем победителей "Оскара"-2022. Далее смотрите имя "Лучшей актрисы" на "Оскаре" в 2022 году.

Ранее мы публиковали полный список номинантов премии "Оскар". Категория "Лучшая актриса" выглядит в 2022-м году так.

Реклама

"Оскар"-2022 / фото pixabay.com

Номинанты в категории "Лучшая актриса"

Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фей")

Оливия Колман ("Незнакомая дочь")

Пенелопа Крус ("Параллельные матери")

Николь Кидман ("В роли Рикардо")

Кристен Стюарт ("Спенсер")

Джессика Честейн в фильме "Глаза Тэмми Фей"

Кстати, для Кристен Стюарт это первая номинация на "Оскар". Звезда сделала прорыв в карьере, сыграв роль принцессы Дианы в драме Пабло Ларраина "Спенсер", за что и была номинирована на "Оскар". А вот Леди Гага, вопреки ожиданиям, не получила номинации в нашумевшем фильме "Дом Гуччи".

Лучшая актриса 2022 года – Оскар-2022

Итак, "Лучшей актрисой" 2022 года – актриса Джессика Честейн!

Джессика Честейн на "Оскаре"-2022 / Фото: Getty Images

Реклама

Поздравляем!

Напоминаем, самые свежие новости вы можете найти в нашем Telegram-канале – там мы круглосуточно информируем вас обо всех событиях.