Оскар 2022: все победители кинопремии – кто получил заветные статуэтки?

Список лауреатов кинопремии "Оскар 2022" / Фото: Getty Images
Пока в Украине идет война, которую развязала Россия, в других странах продолжается жизнь...Проходят крупные праздники, концерты, фестивали и другие мероприятия. При этом люди, выступающие на этих ивентах напоминают миру о зверствах, которые творит российская армия в Украине.
В Голливуде в очередной раз состоялась одна из самых долгожданных кинопремий года – "Оскар". Кто получил свои награды -узнайте в нашем материале. Перед этим также предлагаем ознакомиться со списком номинатов.
Список лауреатов премии "Оскар-2022"
Лучший фильм – CODA
Лучшая актриса – Джессика Честейн
Лучший актер – Уилл Смит
Лучший актер второго плана – Трой Коцур, "CODA"
Лучшая актриса второго плана – Ариана ДеБос, "Вестсайдская история"
Лучший режиссер – Джейн Кэмпион, "Власть пса"
Лучший анимационный фильм – "Энканто"
Лучший иностранный фильм – "Сяд за руль моей машины"
Лучший звук – "Дюна"
Лучший саундтрек к фильму – Билли Айлиш – No Time To Die, "Не время умирать"
Лучшая музыка к фильму – "Дюна"
Лучшая операторская работа – Грег Фрейзер, "Дюна"
Лучшие визуальные эффекты – "Дюна"
Лучший дизайн костюмов – "Круэлла"
Все остальные номинации можно посомтреть тут.
В прошлом году главную награду и звание лучшего фильма получила картина "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао. Она также одержала победу в категории "Лучший режиссер", став второй женщиной в истории, получившей "Оскар" за режиссуру.