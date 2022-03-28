Оскар 2022: все победители кинопремии – кто получил заветные статуэтки?

Список лауреатов кинопремии "Оскар 2022" / Фото: Getty Images

Пока в Украине идет война, которую развязала Россия, в других странах продолжается жизнь...Проходят крупные праздники, концерты, фестивали и другие мероприятия. При этом люди, выступающие на этих ивентах напоминают миру о зверствах, которые творит российская армия в Украине.

В Голливуде в очередной раз состоялась одна из самых долгожданных кинопремий года – "Оскар". Кто получил свои награды -узнайте в нашем материале. Перед этим также предлагаем ознакомиться со списком номинатов.

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Список лауреатов премии "Оскар-2022"

Лучший фильм – CODA

Лучшая актриса – Джессика Честейн

Лучший актер – Уилл Смит

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Лучший актер второго плана – Трой Коцур, "CODA"

Фото: Axy.News

Лучшая актриса второго плана – Ариана ДеБос, "Вестсайдская история"

Лучший режиссер – Джейн Кэмпион, "Власть пса"

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Лучший анимационный фильм – "Энканто"

Фото: Instagram

Лучший иностранный фильм – "Сяд за руль моей машины"

Лучший звук – "Дюна"

Лучший саундтрек к фильму – Билли Айлиш – No Time To Die, "Не время умирать"

Лучшая музыка к фильму – "Дюна"

Лучшая операторская работа – Грег Фрейзер, "Дюна"

Лучшие визуальные эффекты – "Дюна"

Лучший дизайн костюмов – "Круэлла"

Фото: кадр из фильма "Круэлла"

Все остальные номинации можно посомтреть тут.

В прошлом году главную награду и звание лучшего фильма получила картина "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао. Она также одержала победу в категории "Лучший режиссер", став второй женщиной в истории, получившей "Оскар" за режиссуру.