Сколько стоит титул Мисс Украина: признание основателя конкурса Сергея Матяша

В этом году финал конкурса "Мисс Украина" пройдет 21 октября / Фото: instagram.com/missukraine_official

Основатель и экс-директор конкурса "Мисс Украина" Сергей Матяш сделал резонансное заявление в программе одного из украинских телеканалов. Шоумен признался, что продавал призовые места в конкурсе.

Хотя мы и продолжаем наслаждаться красотой 25-ти финалисток, сообщение экс-директора шокирует.

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Матяш абсолютно спокойно и открыто рассказал, что из 24-х конкурсов, которые он проводил, 5-6 были куплены. Основатель "Мисс Украина" отметил, что за годы работы не раз сталкивался с финансовыми проблемами, которые вели к нехватке денег для проведения масштабного финала события.

Сергей провел аналогию с тем, что в Украине, к сожалению, легко можно купить госдолжность, не то что корону и звание самой красивой украинки.

Однажды мне предложили сумму в триста тысяч долларов. Такое было. Я сидел в одном общественном месте с руководителем корпорации, который сказал: вот есть участница, я хочу, чтобы она была первой. Вы скажите так и сейчас мой водитель из машины принесет вам деньги, – признался Матяш.

Назвать имена участниц, которые покупали титул "Мисс Украина" или годы, когда это происходило, Матяш, конечно, отказался.

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Напомним, уже через неделю Украина узнает имя новой королевы красоты. Финал конкурса пройдет 21 октября.

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