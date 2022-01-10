"Остановитесь! Это ублюдство!": MARUV выпустила песню о вакцинации

MARUV выпустила новую песню под именем своего альтер- эго / Фото: YouTube, instagram.com/maruvofficial
Для своего музыкального альтер-эго SHLAKOBLOCHINA Марув (Анна Корсунь) создала отдельный YouTube-канал. Там артистка опубликовала lyric video для нового творения о вакцинации и коронавирусе, которое называется Shpok Shpok.
В песне она поет о девочке Ане, которая рассекретила мировой заговор, отказалась от вакцины и предупреждала всех о вреде 5G.
Слушать онлайн SHLAKOBLOCHINA — Shpok Shpok:
Вот, что о треке думают поклонники Ани:
- "Трек хоть и заявлен как сатирического характера, но там вся правда-матка о ситуации в мире в последние годы. В шутке есть доля шутки, остальное правда"
- "Сказать честно, последние релизы Шлакоблочины доставляют больше, чем Марув"
- "Такой яркий и забавный визуал. Песня класс, как всегда настроение поднимает!"
- "Деградирует общество, че скажешь. Но это же весело. Деградируем дальше. Аня, ты лучшая"
К слову, в песне есть пара фраз на украинском языке и отсылка к сбежавшему экс-президенту Украины Януковичу.
Ранее MARUV в латексе почтила память дедушки песней на украинском языке.