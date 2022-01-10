"Остановитесь! Это ублюдство!": MARUV выпустила песню о вакцинации

MARUV выпустила новую песню под именем своего альтер- эго / Фото: YouTube, instagram.com/maruvofficial

Для своего музыкального альтер-эго SHLAKOBLOCHINA Марув (Анна Корсунь) создала отдельный YouTube-канал. Там артистка опубликовала lyric video для нового творения о вакцинации и коронавирусе, которое называется Shpok Shpok.

В песне она поет о девочке Ане, которая рассекретила мировой заговор, отказалась от вакцины и предупреждала всех о вреде 5G.

Реклама

Слушать онлайн SHLAKOBLOCHINA — Shpok Shpok:

Вот, что о треке думают поклонники Ани:

Реклама

"Трек хоть и заявлен как сатирического характера, но там вся правда-матка о ситуации в мире в последние годы. В шутке есть доля шутки, остальное правда"

"Сказать честно, последние релизы Шлакоблочины доставляют больше, чем Марув"

Скриншот: YouTube

"Такой яркий и забавный визуал. Песня класс, как всегда настроение поднимает!"

"Деградирует общество, че скажешь. Но это же весело. Деградируем дальше. Аня, ты лучшая"

Реклама

Скриншот: YouTube

К слову, в песне есть пара фраз на украинском языке и отсылка к сбежавшему экс-президенту Украины Януковичу.

Ранее MARUV в латексе почтила память дедушки песней на украинском языке.