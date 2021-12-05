От Белуччи до Лонгории: топ-7 звезд, впервые ставших мамами после 40 лет

Рассказываем, кто из звезд впервые стал мамой после 40 лет. / Фото: Instagram

Некоторые говорят, что рожать в зрелом возрасте – это модный тренд. В то же время, это один из признаков серьезного подхода к материнству, ведь, согласитесь, существует разница между 25 и 45 годами. Впрочем, споры относительно того, когда же женщинам все-таки лучше рожать никогда не угасали: одни говорят чем раньше, тем лучше, другие советуют не торопиться.

Кстати, недавно Анастасия Приходько впервые показала маленького сына Луку. Это уже третий ребенок певицы.

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"Сегодня" предлагают вспомнить звезд, которые стали мамами после 40 лет и поделились своим опытом.

Николь Кидман

Николь Кидман впервые родила в 40 лет. / Фото: Instagram

Звезда "Мулен Руж" родила первенца в 40 год. Хотя у актрисы была невероятная слава, успех в Голливуде и любимый мужчина – кинозвезда Том Круз, однако она никак не могла забеременеть. Более того, ходили слухи, что Николь пережила неудачную беременность. Поэтому звездная пара решила усыновить детей — дочь Изабеллу и сына Коннора.

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Затем Кидман во второй раз вышла замуж за певца Кита Урбана и родила ему первого биологического ребенка – дочь Сандей Роуз. Через два года в семье произошло пополнение – на свет появилась дочь Фейт Маргарет, которую выносила суррогатная мать. Сама же актриса признавалась, что в позднем материнстве есть свои плюсы, потому что женщина становится подготовленной эмоционально и психологически.

Сальма Хайек

Сальма Хаек впервые родила в 41 год. / Фото: Instagram

"Горячая" мексиканка долго откладывала материнство, потому что сначала хотела построить карьеру и достичь поставленной цели. Так, она покорила Голливуд, поборола свой испанский акцент, встречалась с красавцами Эдвардом Нортоном и Джошем Лукасом. Затем она нашла своего идеального мужа, миллиардера Франсуа Анри Пино, которому уже в 41 год родила дочь Валентину. Интересно, что после рождения первенца пара развелась, а уже через несколько месяцев они помирились и сыграли роскошную свадьбу.

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Кстати, актриса не жалеет, что стала мамочкой в 40+. По ее словам, 10 лет назад она не смогла бы дать ребенку столько, сколько готова дать сейчас.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи впервые родила в 40 лет. / Фото: Instagram

Бесподобная актриса также отдала предпочтение "поздним" родам, к которым отношение у нее неоднозначное. В далеком 1999 году актриса вышла замуж за Венсана Касселя. Это произошло накануне ее 35-летия. А уже через пять лет, за несколько недель до 40-летия, Беллуччи родила первую дочь, которую назвали Дева. Еще через пять лет звезда родила вторую дочь Леони. Дети появились на свет полностью здоровыми.

Впрочем, сама актриса признается, что все дело не в бесстрашии, а в удаче. По ее словам, дети – это не фильмы, они не терпят суеты и спешки в подготовке к их появлению.

Холли Берри

Холли Берри впервые родила в 41 год. / Фото: Instagram

Вы только представьте, сегодня знаменитый Женщине-кошке уже 55 лет! Актриса воспитывает двоих детей – дочь Налу Ариэлу Обри и сына Масео-Роберта Мартинеса. Дочь Холли родила от своего бойфренда, манекенщика Габлиэля Обри в 41 год. Впоследствии звезда во второй раз вышла замуж за французского актера Оливье Мартинеса. И уже в возрасте 46 лет Холли подарила любимому сына.

По словам Берри, оба зачатия происходили естественным путем, а второе вообще стало для нее приятной неожиданностью, потому что она стояла на пороге менопаузы и даже не планировала становиться во второй раз мамой.

Ева Лонгория

Ева Лонгория впервые родила в 42 года. / Фото: Instagram

Звезду "Отчаянных домохозяек" в свое время считали чайлдфри. Ведь сама Ева неоднократно с иронией говорила, что "слишком эгоистична", чтобы заводить детей. Впрочем, в 2016 году актриса вышла замуж за любимого Хосе Антонио Бастона и через два года Лонгория, которой уже было 42 года, сделала настоящую сенсацию – она объявила, что ждет первенца! Летом 2018 года артистка родила здорового мальчика, которого назвали красивым именем Сантьяго.

Кортни Кокс

Кортни Кокс впервые родила в 40 лет. / Фото: Instagram

Звезда "Друзей" после того, как вышла замуж за актера Дэвида Аркетта, долго пыталась забеременеть, впрочем, все безуспешно. Более того, артистка пережила около семи выкидышей! Но все же с помощью экстракорпорального оплодотворения Кортни смогла родить дочь Коко в 40 лет.

Звезда мечтала еще об одном ребенке – сестре или брате для Коко, но, к сожалению, этого так и не произошло. Сама же Кокс советовала не ждать так долго, как она, особенно, если хотите больше, чем одного ребенка.

Кэмерон Диас

Кэмерон Диас впервые родила в 47 лет. / Фото: Instagram

Когда-то голливудская звезда и слышать не хотела о детях, но когда вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддона полностью изменила свое мнение. Долгих пять лет после брака пара стремилась стать родителями, но безуспешно. Диас даже отказалась от актерской карьеры ради рождения первенца. Потому после 2014 года блондинка не снималась в кино. В конце концов супруги прибегли к ЭКО. Беременность артистка переносила тяжело, но родила здоровую дочь – Реддикс – в 47 лет. После этого знаменитость окончательно заявила, что в кино возвращаться не собирается, теперь главное для нее – семья.

Судя по вышеупомянутым рассказам можно сказать, позднее материнство – сложный опыт в жизни, а иногда и болезненный. Впрочем, есть в этом и свои плюсы, ведь женщина за 40 лет точно может достичь поставленных целей, реализоваться в жизни, чтобы полностью обеспечить ребенка и воспитывать его. Но все зависит от жизненных обстоятельств и готовности женщины.

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